El zasca de Diego Arrabal a 'Socialité' por la exclusiva de la supuesta ruptura entre Albert Rivera y Malú Ecoteuve.es 13:13 - 14/07/2019 0 Comentarios

El colaborador de 'Viva la vida' no dudó en criticar al programa de María Patiño

Diego Arrabal arremetió en Viva la vida contra Socialité, el programa de María Patiño, después de emitir la exclusiva de la supuesta ruptura del líder de Ciudadanos y la cantante Malú.

Hace una semana Socialité confirmó una supuesta ruptura entre Albert y Malú, pero resultó no ser cierta. Y el colaborador de Viva la vida no dudó en 'atizar' al espacio de María Patiño. "Afortunadamente es mentira, fue un rumor del que nosotros no nos hicimos eco", relató Emma García en su programa.

Lea también: María Patiño contesta a Diego Arrabal por su comentario machista: Me ha parecido asqueroso

"Hace una semana he tenido que escuchar en varios programas de esta casa, también, que no están que han roto. Unas barbaridades que a él no le venían nada bien", comenzó a decir el colaborador tras ver la emisión de las imágenes de la pareja.

Para el paparazzi tanto Albert Rivera y Malú tuvieron que salir juntos del hospital para desmentir que ya no estén juntos. El colaborador alegó que los programas de Mediaset llevaban mintiendo una semana. "Os estabais inventando todo", recalcó.

Socialité fue quien sacó la exclusiva y otros medios se hicieron eco de la noticia, pero nadie desmentía o afirmaba el hecho hasta este viernes cuando Albert fue dado de alta.