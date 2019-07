Cayetana Álvarez de Toledo se cabrea con una reportera de Risto por una supuesta mofa Ecoteuve.es 14:20 - 14/07/2019 0 Comentarios

La política acabó por enfadarse con la periodista cuando esta intentó llamar su atención

Cayetana Álvarez de Toledo se cabreó con Todo es mentira cuando una reportera del programa de Risto Mejide imitó el acento argentino para llamar la atención a la política.

La reportera del programa de Risto abordó a la diputada en plena calle: "¿Va a ser portavoz del PP?". Una pregunta que no fue respondida por la diputada que se limitó a decir que venía a una exposición sobre Miguel Ángel Blanco en su vigésimo segundo aniversario de su muerte.

"No podemos desligarnos de la actualidad. Si se repiten elecciones...", dijo la reportera para que Cayetana respondiera a su concreta pregunta. Sin embargo, la política le rebatió: "La actualidad son los 22 años de la muerte de Miguel Ángel Blanco al que venimos a homenajear hoy y a lamentar que haya partidos como Bildu, a los que se entrevista en la televisión pública", confesó.

Álvarez de Toledo seguía sin contestar la pregunta planteada y fue entonces cuando la reportera le llamó la atención imitando el acento argentino. "'Cashetana', por favor, es muy importante", expresó.

Pero la reacción de la política no fue la que esperaba la periodistas: "¿Has utilizado un acento argentina quizá? ¿Sí? ¿Lo has utilizado, sí?". "No, no, perdón, pero en ningún momento... ¿me ha salido bien?", se disculpó la reportera.