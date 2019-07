Dakota pierde los nervios ante el programa de María Patiño: "Me siento superagobiada" Ecoteuve.es 12:12 - 14/07/2019 0 Comentarios

La reportera de 'Socialité' abordó a la exconcursante para saber cuál era su situación con su expareja

Dakota se enfrentó con una de las reporteras del programa de María Patiño, Socialité, cuando esta quería preguntarle sobre la situación con su expareja y cómo se encontraba.

La reportera encontró a la exconcursante de Supervivientes en los pasillos de Telecinco y decidió abordarla. "No me sigas, tía, que no te voy a contestar a nada", le reprochó Dakota. Sin embargo, la periodista seguía insistiendo en su objetivo haciéndole más preguntas.

Lea también: Críticas a Socialité por atribuirse la exclusiva de Albert Rivera y Malú a su salida del hospital

"¿Qué parte no entiendes? Que no te voy a contestar nada", continuaba diciendo la alicantina. Para después seguir diciendo que era una "tontería" que fuera detrás de ella porque no le iba a contestar. Fue entonces cuando la periodista le respondió que su trabajo era preguntarle.

"Y mi trabajo es no contestarte", recriminó la exconcursante. Dakota iba con el teléfono hablando con su madre cuando le traslado que se sentía agobiada: "Me siento superagobiada". Tras ello decidió cortar con la reportera alegando que "estaba muy bien, gracias".