Carmen Lomana pide perdón a Antonio García Ferreras por haberle llamado "chimpancé": "Yo te quiero" 15:20 - 13/07/2019

La empresaria invitó al presentador de 'Al Rojo vivo' a ser su pareja de bailie "si se tercia"

Carmen Lomana decidió pedir perdón al presentador Antonio García Ferreras en Todo es mentira tras calificarle como "chimpancé" por su baile en una carroza durante el Orgullo LGTBI en Madrid.

Después de recordar las imágenes y la declaración de la empresaria en el formato de Cuatro. Risto Mejide dio paso a Lomana: "Carmen tú me has pedido rescatásemos este momento porque querías decir algo", dijo el presentador del programa.

"Quería pedirle disculpas de verdad. Lo he sentido muchísimo porque no me gusta insultar a nadie, pero es que me salió así de risa porque creía que ibas slowly", comenzó a explicar Lomana. Para después dirigirse a Risto Mejide y regañarle porque fue él quién le animó a decir su opinión.

"¿Qué culpa tengo?", respondió el presentador entre risas argumentando que él escuchaba todo lo que decían sus colaboradores en la mesa. Aunque Carmen quiso recalcar su postura: "Yo te quiero. Dije que no quería que que fueras pareja de baile conmigo, pero si en una de esas se tercia bailaremos 'el slowly'.