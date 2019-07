El enfado de Mila Ximénez con Jorge Javier Vázquez por su entrevista a Isabel Pantoja en 'Supervivientes' Ecoteuve.es 14:07 - 13/07/2019 0 Comentarios

La colaboradora de 'Sálvame' criticó la entrevista que hizo su compañero en 'Supervivientes'

La colaboradora de Sálvame, Mila Ximénez, mostró su gran enfado contra Jorge Javier Vázquez por el reencuentro que tuvo con Isabel Pantoja en la gala del jueves en Supervivientes.

Isabel Pantoja volvió a pisar uno de los platós de Mediaset. Fue en la gala de Supervivientes cuando la tonadillera regresó a España tras su abandono en el concurso por razones médicas. Uno de los momentos más esperados fue el reencuentro entre el presentador y la cantante tras sus diversos rifirrafes.

Fue tan buena la sintonía que tuvieron Isabel Pantoja y Jorge Javier que prometieron concursar juntos en Gran Hermano Dúo. Y según confirmó el presentador si no hablaba con la tonadillera era porque "ella no quiere" un comentario que no gustó a Mila.

"Ahí no me gustó, son dos grandes y él no tiene que llamar a nadie. Ya me voy a poner seria", manifestó Mila enfadada. La sobrina de Pantoja, también colaboradora de Sálvame, explicó que para ella el presentador le hizo una muy buena entrevista.

Mila afirmó la declaración de su compañera, pero matizó: "Ella a veces se pone por encima y él por abajo", confirmó Ximénez indignada. Más tarde Anabel Pantoja detalló que su tía estaba cómoda en la entrevista.