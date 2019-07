La gran desilusión de una comensal con su cita en 'First Dates': "Me has engañado" Ecoteuve.es 13:13 - 13/07/2019 0 Comentarios

Ana y Víctor tuvieron química desde el principio pero el final terminó por acabar con el feeling

First Dates abrió las puertas de su restaurante para que los comensales encontraran al amor. Entre ellos, Víctor y Ana quienes no congeniaron tan bien pese a gustarse desde el principio.

Ana venía dispuesta a encontrar el amor aunque "no ha sido de tener relaciones" quiere comenzar una nueva etapa y vino dispuesta al programa para conseguir su objetivo. La comensal quería tener una relación estable y creer en el amor.

Su cita era Víctor quien se definió como el "macho alfa" de sus amigos porque "suelo tener una personalidad con un temperamento alto". En su primer contactó con Ana al comensal le gustó aunque notó en ella que sus relaciones pasadas le dejaron un trauma que arrastra hasta ahora según afirmó.

Víctor le aseguró que buscaba el amor: "Busco una pareja para tener algo serio", le confesó a Ana. Para el comensal era importante tener un "buen sexo" más que ser infiel o no en una relación. El tema sexual intimidó a Ana: "Ese tema, por fi...", dejando entender que no quería hablar sobre ello.

Tras varios piropos los comensales se pusieron a hablar, pero a Ana le llamó la atención que Víctor se le arrimara mucho un tema que no le convenció. Pero en la decisión final todo se tornó en un fatal desenlace.

Víctor le aseguró a su cita que necesitaba contacto físico para sentir un "feeling". Ana quería seguir conociéndole, pero él negó una segunda cita y la comensal estalló. "Parecía que me habías hecho entender una cosa y ahora es otra. Me he llevado una desilusión porque parece que me has engañado, pero me da igual porque a partir de hoy es una nueva etapa en mi vida", terminó por revelar Ana.