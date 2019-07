La revelación más dura de Shaila Durcal en 'Mi casa es la tuya': "Siempre tuve problemas de peso y se metían conmigo" Ecoteuve.es 11:17 - 13/07/2019 0 Comentarios

La hija de Rocío Durcal contó uno de sus traumas infantiles por los que pasó

Shaila Durcal estuvo de invitada en el último episodio de Mi casa es la tuya. La hija de Rocío Durcal no solo habló de su madre, también confesó sus traumas más duros durante su infancia.

Bertín Osborne viajo hasta Estados Unidos para entrevistar a Shaila Durcal. La hija de la cantante contó cómo esta siendo su vida en la ciudad norteamericana en la que reside junto con su marido y la hija de este.

Lea también: Bertín Osborne despide temporada con un buen 14,5% y Hoy no, mañana se estrena con un modesto 10%

Durcal comenzó a hablar sobre el accidente doméstico que sufrió y por el que perdió una parte del dedo índice derecho. No solo contó el fatídico hecho, también se sincero su infancia con sus traumas que más le marcaron.

"Siempre tuve problemas de peso y se metían conmigo mucho. Batallaba mucho con el azúcar. Tengo poca fuerza de voluntad, pero voy aprendiendo. Lo contaba poco, de pequeña era muy introvertida", expresó Durcal al presentador del formato de Telecinco.

Para más tarde argumentar que la muerte de su madre para ella fue un mazazo porque: "Si pones junto todo el tiempo que he estado con ella, no he estado con ella casi. Estaba de gira, estaba 3 meses fuera y volvía un mes".

También contó como vivió la muerte de su madre: "Lloro diferente desde que la perdí, las lágrimas me caen como si fuera un río. Cuando mi madre se marchó se desmoronó todo. Pasamos un dolor que solo puede entender la gente que ha pasado por ello. El día que murió fue una despedida lenta pero muy pacífica, no sé explicarlo muy bien pero yo sentía esa paz", manifestó Durcal.