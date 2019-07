'Sálvame' transforma a Lydia Lozano en Isabel Pantoja: "¡Amo a Omar!" Ecoteuve.es 12/07/2019 - 16:45 0 Comentarios

La colaboradora critica que recibieran a la tonadillera con un ramo de flores: "No era un concierto"

Telecinco vivió este jueves uno de los mejores momentos de sus casi 30 años de vida. El plató de Supervivientes recibió con todos los honores a Isabel Pantoja. La tonadillera se reencontró primero con sus hijos, Kiko Rivera y Chabelita, y después con Jorge Javier Vázquez.

Este viernes, Sálvame ha analizado todos los pormenores del pantojazo, que congregó a casi toda España delante de la televisión con un 36% de cuota de audiencia: su carpetazo a la cárcel, su disgusto con la mala relación con sus hijos...

Pero el programa de La Fábrica de la tele también ha querido tener a Pantoja en su plató. Por eso, Lydia Lozano se ha transformado en la cantante llevando el mismo vestido y las mismas sandalias. Con el público puesto en pie, Lydia 'Pantoja' ha entrado en Sálvame. Tampoco ha faltado un abrazo a su 'sobrina' Anabel Pantoja.

"¡Mila, que me has defendido. Tienes que ir a Cantora!", bromeaba para que al rato gritara: "Me lo he currado, he tenido muy mala gente. Si no fuera por mi Omar... ¡lo amo, lo amo!". Ya más seria, Lydia Lozano criticaba que la recibieran con flores: "Eso no era un concierto, era la entrada de Supervivientes".