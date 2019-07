El incomprensible fallo de una concursante en '¡Boom!' que condenó a su equipo Ecoteuve.es 17:00 - 12/07/2019 0 Comentarios

"Palabra que puede tener género femenino y masculino: ¿ciencia o arte?"

¡Boom! hizo historia en la televisión el pasado lunes tras la victoria de Los Lobos. El grupo formado por Erundino Alonso, Valentín Ferrero, Manu Zapata, Alberto Sanfrutos y José Pinto se hizo con el bote más grande de la televisión después de 505 programas.

Días después de la gloriosa victoria del grupo más mítico del programa, nadie ha conseguido superar los dos programas en el espacio vespertino. Los Hechizados irrumpieron el miércoles ganando a Grupo Resplandor, quienes a su vez habían eliminado un día antes a The Flying Fartons. No obstante, el jueves no corrieron la misma suerte ya que Los Groonies lograron ganar la permanencia un día más.

Lea también: El presentador de los Sanfermines en TVE pide perdón por su polémica declaración sobre La Manada: "Fue un lapsus lingüístico"

Los Hechizados se vieron eliminados tras una fallida participación en la bomba clasificatoria. Las dos representantes del grupo, Lucia y Mariana, acumularon siete fallos que les llevaron directamente a la eliminación.

El gran fallo de una concursante de '¡Boom!'

La pregunta en cuestión no presentaba excesiva dificultad. "Palabra que puede tener género femenino y masculino: ¿ciencia o arte?". Su respuesta fue "ciencia". Un error, ya que es un término cuyo género es solo el femenino.la respuesta no se hizo esperar: "Ciencia".