'Los Lobos' se defienden tras lograr el bote de '¡Boom!': "Se equivocan los que dicen que lo tuvimos fácil" Adrián Ruiz 10:20 - 14/07/2019 1 Comentario

ECOTEUVE.ES entrevista a los ganadores del mayor premio de la historia de la televisión

Erundino, Valentín, Manu y Alberto aún no se creen la hazaña que lograron el pasado lunes, cuando se alzaron con el millonario bote de ¡Boom!. El equipo de Los Lobos se hizo con un premio de 6,7 millones tras resolver las 15 preguntas de la bomba final cuyo nivel de dificultad cuestionaron algunos espectadores.

"Yo creo que se equivocan los que han dicho eso. Estaba al nivel de siempre", defiende Valentín Ferrero en palabras a ECOTEUVE.ES antes de que Erundino enumere cuáles de ellas no hubieran podido resolver de no haber estado los cuatro juntos en la prueba. Los concursantes lamentan que haya gente que sólo destaque lo malo: "El problema de los haters no somos nosotros, son ellos mismos. Cada uno verá lo que hace", afirma el madrileño.

Erundino y Valentín desvelan detalladamente cómo se formó el grupo tras la participación de todos ellos en Saber y ganar y recuerdan con cariño al fallecido José Pinto: "Desde que le vi supe que nos íbamos a llevar bien", asegura emocionado Ferrero antes de contar la llamada que hicieron a la familia de su compañero tras lograr ganar el premio del programa.

¿Estáis de acuerdo con que Hacienda se quede un gran porcentaje del premio?

Erundino: Coincidimos los cuatro en la opinión. Todos creemos que es una obligación contribuir a Hacienda. Además, una de las cosas que más hemos repetido en el programa es que nosotros defendemos lo público: la enseñanza pública, la sanidad pública... y nos lo creemos realmente. Ahora bien, en cuanto a la cantidad, nosotros pensamos que esto es una circunstancia que no te pasa en la vida y que si te pasa, te pasa una vez. Esos ingresos ocasionales creo que deberían tener un tratamiento específico como lo tenían antes. Es decir, si yo ganara todos los años esta cantidad me parecería normal que la tributación fuera la que es. El caso es que es una cuestión ocasional y quizá se debería contemplar de una manera específica.

¿En cuánto se os ha quedado el premio a cada uno al final?

Valentín: Hay que hacer cuentas. No es una cosa tan sencilla y tenemos que hablarnos cada uno con nuestro asesor. Hay ciertos tramos y ciertas cosas que mirar.

Erundino: La tributación al final es en torno a un 40 y pico por ciento. En cada Comunidad Autónoma es distinto pero no hay una gran diferencia entre ellas, unos cinco o seis puntos.

¿Cómo se ha efectuado finalmente el reparto del premio? ¿A José Pinto le correspondía algo del bote?

Erundino: El bote se divide entre los cuatro que lo hemos ganado. Si no, teóricamente se deberían merecer también parte del bote Las Extremis y todos los equipos que contribuyeron a que se hiciera más grande.

Valentín: Si nos hubieran ganado los que estaban compitiendo con nosotros y llegan a la final y se llevan el bote con un solo programa el bote es para ellos.

Erundino: Yo creo que eso ya pasó en Pasapalabra, un concursante llegó y se llevó el premio el primer día.

Hay quienes han dicho que la bomba final del bote fue más fácil que otras que os habéis encontrado. ¿Estáis de acuerdo?

Valentín: Yo creo que se equivocan los que han dicho eso. Estaba al nivel de siempre.

Erundino: El análisis es sencillo. Se cogen las quince preguntas y te digo cuatro o cinco que a mí no me parecen fáciles. Yo creo que muy poca gente sabía que el verdadero apellido de Michael Keaton era Douglas y con una que fallas ya no te llevas el bote. Llevamos una. La del escritor de El hombre que fue jueves apuesto a que lo sabe una pequeña parte de la población. ¿Quién se hizo famoso cantando Sealed with a kiss? ¿Bobby Vinton? Es complicado y al final la probabilidad de llevártelo va disminuyendo. Y la última se puede saber, pero no me parece fácil porque no el de Botnia no es un golfo muy conocido.

¿Os molesta este tipo de comentarios o pasáis de ellos?

Valentín: Siempre hay gente que va a lo malo.

Erundino: El problema de los haters no somos nosotros, son ellos mismos. Cada uno verá lo que hace.

¿Pero estáis pendiente de las redes para ver qué dicen o lo evitáis?

Valentín: Yo no las sigo, en absoluto. No he querido porque no quería que me influyera nada

Erundino: Yo sí que entro a Twitter, quizá no tanto como Manu, pero sí que me gusta. Aunque intento filtrar...

¿Cómo fue ese momento en el que llamáis en directo a vuestras familias para comunicárselo?

Valentín: Fue tal y como se vio. Una de las sorpresas favorables que ha tenido esto del concurso es la cantidad de verdad que hay en el programa. Esas llamadas fueron en directo y la sorpresa fue cierta.

¿Visteis el programa final con vuestra familia? ¿Cómo lo vivisteis?

Valentín: Sí, lo vi con familia en la intimidad y fue bastante emocionante.

¿Habíais pensado o imaginado mucho como sería este momento?

Valentín: Yo pensaba que de tanto buscarlo el día que pasara me quedaría igual. Pero qué va, fue increíble.

Erundino: En ese momento, no te acuerdas tampoco de lo que habías preparado. Te dejas llevar.

Erundino, usted fue el que dio la última respuesta y tardó unos segundos en darla. ¿Dudó o se regodeó un poco con el momento?

Erundino: Un poco lo segundo. (Ríe). Yo leo muy rápido y esa pregunta la leí a toda leche. Juanra tarda más en leerla en alto que tú con la vista. Entonces, hubo como unas centésimas en las que la leí y me di cuenta de que la sabía. Ahí te da tiempo de disfrutar y ya luego todo pasa muy rápido.

¿Qué se le pasó por la cabeza en esos segundos?

Erundino: Es una pasada. Piensas: 'Ya está'.

Os sobró tiempo incluso...

Erundino: No sobró bastante y la clave es que no fallamos ninguna antes. Cuando Alberto sacó la de Bobby Vinton, que no la sabíamos ninguno, me acojoné. La 13 era imposible.

Valentín: Yo creo que esa era la difícil. Es muy jodida...

Erundino: Al que diga que la bomba era fácil pregúntale por Bobby Vinton. No vayas de listo porque no cuela. (Ríe).

Os conocisteis en Saber y ganar. ¿En qué momento decidieron formar un equipo para concursar en ¡Boom!?

Valentín: Erundino y yo fuimos los primeros que nos conocimos. Participamos en Saber y ganar compitiendo el uno contra el otro. Los 13 programas que estuve yo fueron con Erundino.

Erundino: Nunca te lo he dicho, pero yo me acuerdo perfectamente del momento en el que estaba en una salita de espera y apareciste. Y desde el primer momento nos llevamos muy bien.

¿José Pinto se unió después?

Valentín: José fue el último. Luego vino Manu, que llegó porque yo había llamado a otra persona que no podía y me dio su teléfono. Le llamé y me dijo que sí. Entonces nos quedaba sólo un hueco. Pues como en esa época José Pinto estaba concursando en Saber y ganar y yo lo veía tan cercano... Él era salmantino y yo zamorano y los códigos son los mismos. Supe que nos íbamos a llevar bien seguro. Le escribí una carta a su pueblo felicitándole por Saber y ganar e invitándole a formar parte del equipo. Le puse mi número de teléfono y me llamó enseguida.

¿Cómo contactasteis con Alberto Sanfrutos?

Valentín: Cuando José se fue, había que buscar a un sustituto. Y entonces estuvimos un tiempo pensando los tres quién podía ser y surgió su nombre. A Alberto lo conocíamos porque tenemos un whatsapp los exconcursantes de Saber y ganar e intentamos vernos todos una vez cada seis meses. Y en un encuentro que hicimos en Cuenca conocimos a Alberto y nos cayó fenomenal. Estuvimos todos muy de acuerdo.

Erundino: Yo además estuve cenando una noche de esos días en Cuenca con él y con su mujer y me lo pasé de muerte. Fue súper agradable.

¿Cómo habéis vivido ese duelo televisivo con Fran y su hazaña en Pasapalabra?

Erundino: A mí Fran me caía particularmente bien. Es un tío muy majo y se da la casualidad de que estaba haciendo un máster con la hermana de mi amiga Teresa.

Erundino, ¿volverá ahora a su trabajo?

Erundino: No lo sé. De momento estoy de excedencia y no lo he decidido.

¿Habéis recibido ya algún mensaje de felicitación de la familia de José Pinto?

Erundino: Sí, muchísimos.

Valentín: Sí, estamos siempre en contacto.

Erundino: De hecho, le llamamos específicamente para contárselo y fue súper chulo. Llamé a Olga, su hermana, y estaba su marido al lado escuchando. Olga le contó que habíamos ganado y escucho que su marido grita por detrás: "¡Es justo!", como diciendo que no podía ser de otra manera.