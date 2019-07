Edu García, el niño de 'Aquí no hay quien viva', estalla contra Rosalía por sus abrigos de piel Ecoteuve.es 12/07/2019 - 10:35 | 11:01 - 12/07/19 0 Comentarios

"El vestir animales muertos en tu cuerpo no te hacer más glamurosa"

Edu García, el niño de Aquí no hay quien viva, ha estallado contra Rosalía por sus caros caprichos: "El vestir animales muertos en tu cuerpo no te hacer más glamurosa. Al contrario, te hace ser más insensible", dijo el rapero.

Hace un par de días, Rosalía publicó en su perfil de Instagram varias fotografías con abrigos de piel en distintos colores que generaron mucha polémica en redes sociales. Entre los críticos, se encuentra Edu García, que no ha dudado en 'disparar' contra la artista internacional.

"A ver muchacha te lo voy a explicar, que te lo podría explicar bien, pero te lo voy a explicar mal", comenzó a decir García acompañando de gestos para enfatizar más su mensaje. Para seguir explicando que "esos animalitos, una vez les despellejan, porque les despellejan vivos, se quedan llorando sin piel. Porque no entienden alguien que les ha cuidado les hace esa tortura", dice en el vídeo el que fuese actor de la serie de los hermanos Caballero.

"Todos sabemos lo que queréis promover y del palo que vais, pero ya está bien del sufrimiento ajeno. Y tanto que vas diciendo que están ahí para que los consumamos, pero quién está para servirte a ti. Ven aquí y explícamelo", zanka Edu.

Esta crítica viene tan solo unos días después de que Rosalía actuara en el festival Mad Cool. Numerosos rostros se acercaron hasta allí para poder ver a la cantante, entre ellos, Belén Esteban que no dudó en mostrar su enorme admiración.