Mónica Hoyos cae expulsada en 'Supervivientes' y estalla por la eufórica celebración de Fabio: "¡Que te den!"

Jorge Javier calificó su salida como "una de las peores de la historia de los realities"

Fabio y Omar sellan su pase a la final; la audiencia decidirá entre Mahi y Albert

Mónica Hoyos cayó a las puertas de la final de Supervivientes. La expareja de Carlos Lozano no pudo ganar el duelo que tenía con Fabio y quedó eliminada tras once semanas de convivencia. Sin embargo, la peruana protagonizó uno de los gestos más feos que se recuerdan en el reality al estallar por la eufórica celebración del italiano.

El modelo, emocionado con la noticia se abrazó con Omar y con Mahi, con la que bailó el 'meneíto', un baile inventado por ellos mismos. Mientras, Mónica había buscado consuelo en Lara Álvarez. "Estoy aquí", dijo para llamar la atención de Fabio.

Cuando el italiano se acercó a la peruana para darla dos besos, esta le rechazó: "No, no. Que te den, que te den". "Pero, ¿por qué?", preguntó él sin entender muy bien lo que pasaba a lo que ella contestó: "Porque sí, están haciendo fiesta. Váyanse a la mierda".

"Que les vaya bien y que jueguen bien. Y que hablen y cuenten lo que piensen, dicen y sienten y no se callen como a veces hacen", dijo muy enfadada la supervivientes cuando Jorge le preguntó por su reacción.

"Juzgar como vive uno un momento tan importante es muy complicado. No estropees este momento tuyo. Vive este momento tuyo tan maravilloso de una manera única porque no se va a repetir. Has llegado muy lejos y has hecho un concurso estupendo. No te vayas de la Palapa con ese mal humor", dijo el presentador pidiendo que "reseteara" y diera un abrazo a Fabio.

"A mis compañeros poco tengo que agradecerles. Me han nominado 80.000 veces. Pero al público sí, algo habrán visto en mi. Gracias por haberme traído hasta aquí", afirmó Mónica que se despidió de forma muy seca de Omar, Mahi, Albert y Fabio. "La salida de Mónica es una de las peores salidas que recuerdo de la historia de los realities", sentenció Jorge Javier desde plató.

Omar y Fabio, primeros finalistas de 'Supervivientes'

La prueba de líder que disputaron los concursantes era la más importante hasta ahora, puesto que quien ganara se clasificaría como primer finalista oficial de Supervivientes. Así pues, Fabio sería el primero en conseguir el billete para llegar en helicóptero a Madrid.

A continuación, y tras las nominaciones, Omar Montes se convirtió en el segundo finalista. Así las cosas, la audiencia deberá decidir entre Mahi y Albert.