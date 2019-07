Isabel Pantoja y Jorge Javier prometen entrar juntos en 'GH DÚO': "Tenemos diferencias que resolver" Ecoteuve.es 12/07/2019 - 8:49 0 Comentarios

Así fue el reencuentro más esperado entre la tonadillera y el presentador de Telecinco

Hubo tiempos en los que se llamaron de todo, pero ahora, Isabel Pantoja y Jorge Javier Vázquez han vuelto a retomar su amistad hasta el punto de prometerse participar como pareja en alguna edición del futuro de GH DÚO... y quien sabe si acabarán dando las Campanadas en Telecinco como ya ocurriera hace unos años.

En un momento de la entrevista, el presentador se dirigió a los espectadores para contar algo que acababa de suceder en el plató con su entrevistada. "Dice que tenemos que entrar juntos a GH DÚO", dijo Jorge Javier mientras Pantoja le estrechó la mano y dio su palabra de tonadillera: "No te rajes...".

"No lo voy a hacer. Además, ten en cuenta que a GH DÚO entran parejas que tienen diferencias que resolver... como nosotros", dijo él a lo que ella espetó: "¡Todas!". "Yo de enero a marzo estoy libre", zanjó Jorge.

Lea también: Isabel Pantoja vuelve de 'Supervivientes' recordando su paso por la cárcel: "Era mi mayor miedo"

Las pullas de la entrevista de Jorge Javier a Isabel Pantoja

El presentador y la tonadillera protagonizaron un reencuentro histórico en televisión y aunque el tono de la conversación fue muy cariñosa, ambos se repartieron algunos cuantas pullitas. "Has sido muy Pantoja, eres muy autoritaria", dijo Jorge Javier poniendo en valor su concurso: "Ha sido brutal, has compartido muchas cosas con nosotros".

Luego, su relación con Omar provocó otra. "De dónde te sacas que Omar no me gustaba para mi hija... si no te hablabas conmigo", afirmó la cantante a lo que Jorge sentenció: "Porque tu no quieres, claro".