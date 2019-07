Isabel Pantoja vuelve de 'Supervivientes' dando carpetazo a su paso por la cárcel: "Queda totalmente enterrado" Ecoteuve.es 12/07/2019 - 0:04 | 00:19 - 12/07/19 0 Comentarios

Telecinco preparó un recibimiento con honores a la tonadillera en su entrada a plató

Kiko Rivera, Isa Pantoja y Anabel Pantoja, presentes en la llegada de la cantante

Momentazo histórico en Telecinco. Isabel Pantoja volvió este jueves a pisar un plató de Mediaset en su regreso a España tras abandonar Supervivientes 2019 de manera forzosa por un problema de salud. Una cita insólita en la que el reality preparó un recibimiento con honores para la tonadillera: con ella maquillada, el público puesto en pie ovacionándola y con Jorge Javier Vázquez entregándole un ramo de flores.

"Vuelvo más fuerte y me he conocido más. Tenía muchísimos miedos y ahora sé que me he quitado de encima muchos que tenía. El principal miedo era mi pasado, que no es tan pasado", dijo una vez más en referencia a su paso por la cárcel pero sin nombrar la palabra clave, algo que el presentador destacó. "Prefiero no nombrarlo y no hablar de ello. Queda totalmente enterrado", declaró la cantante dando por superado uno de los capítulos más difíciles de su vida.

Isabel Pantoja no quiso dar demasiados detalles de los motivos médicos por los que se vio obligada a salir del reality: "Gracias a Dios se ha cogido a tiempo lo que tenía", aseguró la concursante sin especificar la enfermedad que padece. No obstante, ha afirmado que ya se encuentra mejor y dándose el tratamiento necesario para curarse. Jorge Javier dejó claro que la medicación que tiene que tomar era incompatible con la escasa dieta que afrontan en la isla.