Risto Mejide entrevista al asturiano que hizo un 'calvo' a Ciudadanos en el Orgullo: "Mi carrera política va de culo" Ecoteuve.es 11/07/2019 - 18:07 0 Comentarios

El asturiano Sergio Álvarez protagonizó un 'calvo' a los dirigentes del partido de Rivera

Entre quienes decidieron plantar cara a Ciudadanos en la manifestación del Orgullo LGTBIQ+ el pasado sábado por haber pactado con VOX destacó un joven que mostró su trasero a los dirigentes del partido que lidera Albert Rivera. Incluso, se ha llegado a especular que su intención era defecar en su cara.

Toni Cantó, diputado de la formación naranja en las Cortes Valenciana condenó el acto a través de Twitter con el siguiente mensaje. "Aquí teneis a uno de los Secretarios de Organización Municipal del PSOE defecando en nuestra pancarta. Para el Ministro Marlaska esto no es provocación, vejación ni violencia censurable en modo alguno porque nuestra mera presencia le provocaba a actuar así".

Lea también: Juan Carlos Girauta llama "fracasada" a Anabel Alonso tras su chiste sobre el ingreso de Albert Rivera.

Este jueves, Risto Mejide ha hablado con el dueño "del culo que toda España quiere". Se llama Sergio Álvarez y es asturiano. En primer lugar ha negado que quisiera hacer sus necesidades: "No tenía necesidad de hacer de vientre", ha dicho. "La postura viene dada porque yo estaba de pie, me giré, enseñé el culo y, de repente vienen 3 o 4 personas a tirarme. Como buen asturiano dije ' a mi no me tiréis al suelo" .

Álvarez ha afirmado que aunque perteneció al PSOE ahora mismo no tenía "ningún cargo orgánico" y ha bromeado: "Mi carrera política va de culo". El joven ha mostrado su lado más reivindicativo: "Si nos quieren joder pactando con homófobos por lo menos que nos lo miren".

Por último, Cristina Fallarás ha provocado las risas cuando le ha preguntado si "en la próxima marcha gay, ¿puedo enseñar el culo a su lado?". "Para mí sería un placer", ha respondido Álvarez. "Soy gay, gordo y vivo en un pueblo, así que llevo sufriendo insultos desde pequeño".