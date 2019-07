La reacción de Dakota al saber que su novio le ha sido infiel: "Que le den mucho" Ecoteuve.es 11/07/2019 - 17:14 0 Comentarios

La superviviente se pone al día en 'MYHYV' de lo que ha pasado en España

Dakota fue recibida por su padre y otros familiares el pasado martes en el plató del Tierra de nadie de Carlos Sobera. Sin embargo, su novio fue a recibirle. Pese a sus insistentes preguntas por dónde estaba, su entorno optó por no contar que la relación se había acabado, aunque no se sabía si era del todo cierto.

Sin embargo, este jueves las sospechas se han confirmado con su visita a Mujeres y hombres y viceversa. El programa de Toñi Moreno le ha puesto al día sobre las presuntas infidelidades de su chico mientras ella estaba "pasándolo mal" en Supervivientes.

En el vídeo emitido, Rubén cuenta ante el micrófono de Sálvame de Sergi Ferre que "un día me pilló mal y tuve un fallo. Un fallo gordo y caí". Dakota, tras contar hasta diez, ha explotado: "Que le den mucho. Que me de a mi perra y que se vaya a tomar por culo".

Al ver que Dakota estaba pasándolo fatal, su padre se ha levantado y ha ido a abrazarla. "Lo has escuchado. Si consideras que tienes que hablar con él, lo harás. No tienes que permitir ni consentir que nadie te falte. Tú vales mucho como persona. Siempre quiérete tú misma por encima de todo". "Ya está, que no hace falta un circo tío", contestaba ella. [VÍDEO]