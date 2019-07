Cayetano Martínez de Irujo rompe a llorar al confesar su trágica infancia: "Me inflaban a tortas" Ecoteuve.es 11/07/2019 - 11:59 0 Comentarios

El hijo de la duquesa de Alba fue uno de los protagonistas de 'Lazos de sangre'

Un noble también llora. Cayetano Martínez de Irujo se rompió delante de las cámaras de Lazos de sangre, el programa que presenta Boris Izaguirre. El hijo de la duquesa de Alba desveló el maltrato que sufrió durante su infancia por parte de las cuidadoras.

"Las nannies me inflaban a tortas", dijo. La traumática experiencia hizo que Cayetano tuviera que acudir al psicólogo durante su estancia en EE.UU. "He ido a todas las terapias que he tenido que hacer. Haces camino al andar. A lo largo de mi vida caía en agujeros. Y llegó un momento en que pensé: lo tengo que resolver porque no soy feliz".

La relación que tenía con sus cuidadoras fue a peor cuando el quería opinar: "No te dejaban opinar, ni decidir... Cuando me empecé a revelar me pegaban". Una de las razones de estas palizas era que Cayetano quería elegir su propia ropa. "La nany no me dejaba escoger".