Carmen Lomana compara a Antonio García Ferreras con un "chimpancé" tras su baile en el Orgullo 10/07/2019

El programa de Risto Mejide en Cuatro analizó la imagen viral del periodista de La Sexta

Antonio García Ferreras fue uno de los muchos televisivos que este sábado se animaron a participar en el desfile del Orgullo LGTBIQ+ de Madrid. El presentador de Al Rojo Vivo no se subió finalmente a una carroza de osos, pero sí lo hizo en la de Newtral junto a Ana Pastor y el actor Ricardo Gómez.

El periodista de La Sexta lo dio todo en unas imágenes que enseguida recogió La Sexta Noche. El vídeo corrió como la pólvora en redes sociales y los memes se multiplicaron. Así pues, Todo es mentira analizó el baile del presentador.

"España, lo que vamos a ver ahora prácticamente va a sustituir a mis pesadillas la imagen del filete que se dieron Carmena y Errejón", presentó el vídeo Miguel Lago a lo que interrumpió Risto entre risas: "Espera, espera. Que Carmen lo acaba de calificar ¿Qué has dicho?".

"Parece un chimpancé", soltó la empresaria poniendo en un aprieto a Mejide que, inmediatamente intentó resolver: "No, no. Igual está bailando trap, que es como más lento y tiene otro flow". "Le echaron un hielo por la boca y se lo está quitando", bromeó Elsa Ruiz a lo que Lomana zanjó: "No lo quiero de pareja de baile porque va como slowing".