María Escarmiento ('OT') divide a sus fans con su primer single 'Amargo Amor' Ecoteuve.es 10/07/2019 - 14:08 0 Comentarios

La concursante del talent de TVE debuta en solitario tras salir de la Academia

Novedades en el universo Operación Triunfo. María Villar, concursante de OT 2018, ha lanzado este miércoles su primer trabajo en solitario. Se trata de un tema debut titulado Amargo Amor que saca bajo su nuevo nombre artístico María Escarmiento.

María fue una de las concursantes más irreverentes de la última edición del talent musical de TVE, donde acaparó todos los titulares por su sonada crítica a 'la mariconez' en el Quédate en Madrid de Mecano o por la polémica visita que le hizo en una de las galas su novio Pablo Amores, que por cierto, dirige el vídeoclip de su primera canción.

Lea también: Natalia Lacunza: "Alba Reche y yo tenemos que pasar página tras OT y hacer cada una nuestro camino"

Amargo Amor sigue la línea deslenguada de la madrileña e incluye algunas frases en su letra que enseguida han provocado un gran revuelo entre sus seguidores. "Borrando mis recuerdos al final pues me he corrido" o "te lo pienso hacer lento, es normal que te enchoches", son algunas de ellas. No obstante, es en su estribillo donde el single encuentra su fragmento más pegadizo: "Bebé, esto es mala suerte, yo no quiero perderte, pero no pue'o quererte".

Youtube Video

"Escuché este beat e immediatamente me transportó a un ambiente de noche, oscuridad... Me puse en mood sexual-romántico-triste y no tardé nada en componerla", cuenta la cantante en una nota de prensa. La canción con la que Villar salta al panorama musical ha dividido a sus fans entre los decepcionados y los que creen que puede convertirse en uno de los hits del verano.

"Borrando mis recuerdos

al final pues me he corrido

ya se va a hacer de noche

nos amos pa tu coche

te lo pienso hacer lento

es normal que te enchoches"



Si me dicen que es una canción de Leticia Sabater me lo creo... HORROR! #AmargoAmor — THE NETHERLANDS 2020 (@Eurofan_gh2) 9 de julio de 2019

Cuando te esperabas una canción del verano, un Muérdeme 2.0 y de repente ves #AmargoAmor. pic.twitter.com/2N2sggXD6S — Maybe not. ????? (@Wouldithurt) 9 de julio de 2019

la verdad es que no sé cuál de las dos se mueve menos#amargoamor pic.twitter.com/LIXqMYlBYP — leshuga (@claraordra) 9 de julio de 2019