Sale a la luz el sueldo de Terelu Campos en 'Viva la vida' en plena guerra con su hermana Carmen Borrego Ecoteuve.es 10/07/2019 - 12:45

La hija mayor de María Teresa Campos ganará 500 euros por programa trabajado

Terelu Campos y Carmen Borrego ya son una realidad en la nueva etapa de Viva la vida, dirigida ahora por Raúl Prieto. El programa que presenta Emma García los fines de semana en Telecinco se ha hecho con las hijas de María Teresa Campos después de dejar Sálvame.

Sin embargo, tal y como informa Lecturas, las dos hermanas están enfrentadas porque, por una parte, Carmen siente que Terelu no la defendió todo lo que hubiera debido con sus compañeros y esta última, cree que Borrego podría haber rebajado los ataques a los colaboradores.

Sea como fuere, no coincidirán en el plató de Viva la vida. "Terelu irá los sábados y Carmen los domingos. No estarán juntas a no ser que exista algunas crisis entre ellas y hagan un cara a cara", publica Jaleos. La batalla entre ambas abre la posibilidad de que el programa sí que pueda citarlas el mismo día.

Por otra parte, Terelu Campos tiene el mismo caché que su hermana: cobra 500 euros por programa trabajado. Aunque la cifra es menor a lo que se paga en Sálvame, es la cantidad máxima que un colaborador cobra por día.