El duro reproche de Chelo a 'Sálvame': "Me fui machacada por ellos y en 'Supervivientes' he recuperado mi autoestima" Ecoteuve.es 10/07/2019 - 12:00 0 Comentarios

La tertuliana lanza un dardo al programa de Telecinco tras volver a España

Chelo García Cortés ya está en España. La concursante de Supervivientes fue recibida este martes por Carlos Sobera para dejar todo el protagonismo de la gala del próximo jueves a Isabel Pantoja. Precisamente, su relación con la tonadillera -y las críticas que ha recibido por ser "su lacaya"- es uno de los asuntos con los que tendrá que lidiar la catalana en su vuelta a la civilización.

La tertuliana tuvo la oportunidad de responder a los que consideran que ha tenido una actitud servil hacia la andaluza durante su paso por la isla. A cuenta de este asunto, Chelo aprovechó para lanzar un duro reproche a Sálvame y sus colaboradores. "Mi concurso es más válido como superviviente desde que me separaron de Pantoja", reconocía la periodista mientras Nagore Robles le preguntaba por qué.

Lea también: El shock de Isabel Pantoja al descubrir su espectacular cambio físico: ¿cuántos kilos ha perdido en Supervivientes?

"Porque yo me fui de aquí muy machacada por mis compañeros del programa. Estar con Isabel Pantoja en la isla me ha servido para estar más liberada. Ahora he recuperado mi autoestima y Supervivientes me ha servido para ser yo misma y recuperarme", aseguró Chelo, que tendrá que enfrentarse al resto de tertulianos de Sálvame en su regreso al programa.

Hace unos días, María Patiño y Gema López mostraban un gran enfado con Chelo después de que esta asegurara que no las echaba de menos. Tampoco parece haber echado en falta al resto de sus compañeros, a los que no ha enviado un saludo o mencionado durante su estancia en Honduras.