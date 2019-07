'First Dates' empareja a una "youtuber" y un "influencer" pero acaba mal: "Los de Bilbao sois muy bastos, ¿no?" Ecoteuve.es 10/07/2019 - 11:48 0 Comentarios

Ana Isabel y Jona se dedicaron numerosas zascas durante su velada en Cuatro

Ana Isabel y Jona protagonizaron una de esas citas para olvidar en First Dates. Ella vasca y él valenciano se lanzaron varias pullitas durante la velada. "Busco una persona que esté aplicada, tanto en temas sexuales, amorosos... Que sea una persona que no desconfíe, que sea celosilla pero tampoco hasta el punto extremo de 'no saludes a esa' porque los ojos, sin querer se te van", dijo él al entrar en el restaurante.

Su cita fue Ana Isabel, una joven de Bilbao de 20 años que explicó que llevaba un tiempo subiendo vídeos a YouTube "aunque no creo que me dedique a ello profesionalmente porque es una carrera que no tiene mucha salida".

Lea también: El sonado 'truco' de un joven para no pagar la cena en First Dates: "Me debes una"

Entre Jona y Ana Isabel no hubo feeling en ningún momento y dedicaron su velada a lanzarse zascas. "Los de Bilbao sois muy bastos, ¿no?", dijo él al saber de dónde venía ella que por poco se atragante: "¿Bastos?". "Sí. A la hora de hablar y eso...", se explicó él.

"¿Me ves basta?", repreguntó ella sin cortarse un pelo. "No, a ti por ejemplo no". Ana Isabel se defendió diciendo que son "tópicos", al igual que "un catalán puede ser tacaño o un andaluz puede ser vago". "Yo no soy basta. Soy coqueta, me arreglo, no hablo alto...No me considero una persona bruta", dijo ella a cámara.

Ana Isabel: "Lo de influencer solo se lo creerá él"

Aunque Lidia Torrent se empeñó a unirles gracias a su interés común en las redes sociales, la cita no avanzó. Él no pudo aguantar la risa cuando ella le dijo que su nombre de usuario era Srta toloki, de "to' loca". Jona se mofó en su cara de Ana Isabel. "Con ese nombre se puede llegar lejos", rio él.

Luego, Jona reveló que tiene 4.000 seguidos en Instagram pero no se considera influencer. "Soy influencer papu", se vengó ella repitiendo de forma despectiva. "Con el humor que tiene, eso de influencer se lo cree más él que serlo. Porque serlo con 4.000 seguidores ya te digo que no".