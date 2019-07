El shock de Isabel Pantoja al descubrir su espectacular cambio físico: ¿cuántos kilos ha perdido en 'Supervivientes'? Ecoteuve.es 10/07/2019 - 10:49 0 Comentarios

La tonadillera se ve en el espejo dos meses y medio después de viajar a Honduras

Isabel Pantoja ha sido trasladada ya al hotel de Honduras en el que permanecerá hasta que emprenda su viaje de regreso a España tras abandonar Supervivientes 2019. Carlos Sobera quiso compartir este martes en el último Tierra de Nadie de la temporada las imágenes del momento en el que la tonadillera volvía a verse en un espejo dos meses y medio después.

La cantante se quedó en shock al descubrir su impresionante transformación física: "Díos mío... ¡Qué delgada estoy! Ay, los huesos... cómo me he quedado. Me he quedado sin piernas. Me encanta mi nueva imagen, no tengo culo, pero bueno, ya lo echaré", dijo impactada la cantante al ver su reflejo.

Tal y como le comunicó el 'capitán Morgan', Isabel Pantoja ha perdido 9 kilos y 500 gramos tras su paso por la isla del reality de Telecinco. "Me veo la cara más pequeñita y he perdido las piernas, lo he perdido todo ¡Dios mío!", exclamaba la tonadillera, que volverá el próximo jueves a pisar un plató de Mediaset tras su vieja guerra con la cadena. Además, se producirá el esperado reencuentro de Pantoja con Jorge Javier Vázquez.