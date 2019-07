El sentido reencuentro de Isabel Pantoja y Chelo tras salir de 'Supervivientes': "Te quiero; no perdamos esto" Ecoteuve.es 10/07/2019 - 10:07 0 Comentarios

La tonadillera y la colabora de 'Sálvame' rompen a llorar tras verse de nuevo las caras

"Isabel y yo nos hemos utilizado mutuamente en el reality", dice la catalana

Isabel Pantoja y Chelo García Cortés se han reencontrado en Honduras tras sus respectivos abandono y expulsión de Supervivientes 2019. La tonadillera no sabía que su compañera seguía en los Cayos Cochinos, pues esta fue desterrada al Barco Varado junto a Mahi durante varias semanas, y se llevó una gran sorpresa al verla.

La cantante y la periodista volvieron a verse las caras en el hotel en el que se alojarán hasta que emprendan su viaje de regreso a España. Allí protagonizaron un momento de lo más emotivo fundiéndose en un largo abrazo mientras ambas rompían a llorar entre varios besos "mi niñas" y "te quieros".

Lea también: Gema López y María Patiño responden a la traición de Chelo: "Valor es mirar a la gente y decirle lo que piensas"

"No me quería ir sin verte", le dijo Chelo a Pantoja antes de que esta le hiciera saber el motivo de su salida forzosa del reality. "Decían que era un mueble... pues aquí estoy", afirmó la catalana en una pullita a sus críticos. "Un mueble que ha durado aquí 10 semanas", señaló la sevillana, contenta de haber llegado juntas hasta las puertas de la final.

"¿Te veré en España no?", le preguntó entonces Chelo con dudas sobre el futuro de su relación con Isabel Pantoja, que respondió de forma afirmativa. "Ahora no debemos perder esto, ¿eh? Ya no... Me quedo con mi reencuentro contigo, la convivencia que hemos tenido las dos sin hablar de nada sino simplemente estando juntas y me voy con la cabeza tan liberada... Hay un antes y un después", concluyó la colaboradora de Sálvame que parece retomar así su amistad con la tonadillera después de que coincidieran en Supervivientes tras muchos años sin hablarse.

"Isabel Pantoja y yo nos hemos utilizado mutuamente"

Chelo García Cortés y Dakota fueron entrevistadas este martes por Carlos Sobera en el último Tierra de Nadie de Supervivientes 2019 en un recibimiento en plató adelantado para dejar todo el protagonismo a Isabel Pantoja en la gala del próximo jueves.

Allí, la tertuliana se enfrentó a su paso por el reality y afrontó las críticas de los que consideran que ha tenido una actitud "servil" hacia la andaluza: "Todos nos hemos utilizado allí, Isabel nos ha utilizado y yo también la he utilizado a ella", se defendió negando haber sido su "lacaya". "Simplemente nos hemos cuidado mutuamente", aseguró Chelo, que cree que en el ánimo de retomar su amistad con ella es la tonadillera la que tiene que mover ficha ahora.