Manu Zapata ('Los Lobos'): "No me parece justa la retención de Hacienda al premio de '¡Boom!', es excesiva" Adrián Ruiz 9/07/2019 - 18:39 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista al concursante, ganador del mayor bote de la historia

"He intentado que no me afectasen las críticas pero siempre te fastidia un poquito"

El navarro vivió una noche agridulce en Tafalla: "Mi hermano se quedó sin coche"

La historia de Los Lobos en ¡Boom! ha sido excepcional de principio a fin: desde que unieran sus fuerzas tras participar de forma individual en Saber y ganar hasta que por fin, dos años después, lograran alzarse con el gran bote del programa. Un momento que para Manu Zapata ha sido algo agridulce después de que la emisión de su final en el concurso le pillara en Tafalla (su ciudad natal en Navarra), donde las inundaciones han dejado un muerto y numerosos destrozos materiales.

"Dieron las 9 menos diez y ya veíamos coches pasando por allí [arrastrados por el agua]. Vinieron mis hermanos a casa y tenían el coche aparcado en la calle. Uno de los dos bajó a ver cómo estaba el suyo y no llegó a tiempo de cogerlo, se lo llevó la corriente y se ha quedado sin él", explica el concursante en palabras a ECOTEUVE.ES.

¿Se imaginaba otro escenario que no fuera salir del programa ganando el bote?

Eso es algo que ha estado siempre en la nube. Para nosotros, el bote no existía. Nos preguntaban muchas veces lo que haríamos con el bote y siempre dijimos que hasta que no lo ganásemos, si es que lo ganábamos, no hablaríamos de ello. Además, muchas veces han estado a punto de eliminarnos, así que también nos imaginábamos yendo para casa sin él.

¿Dónde vio anoche el programa? ¿Le pilló en Tafalla?

Sí, lo vi en Tafalla (Navarra) en casa de mis padres. La casa de mis padres está en el puente de la estación, que está junto al río. El primer programa de ¡Boom! empezó a las ocho y desde esa hora veíamos cómo el río iba creciendo. Dieron las 9 menos diez y ya veíamos coches pasando por allí [arrastrados por el agua]. Vinieron mis hermanos a casa y tenían el coche aparcado en la calle. Uno de los dos bajó a ver cómo estaba el suyo y no llegó a tiempo de cogerlo.

Hizo bien en no entrar para moverlo de sitio porque era muy peligroso, así que vio cómo se lo llevaba la corriente y al final se ha quedado sin coche. Luego el de mi madre lo han encontrado esta mañana en otro sitio porque por suerte, se quedó atascado en diagonal. Lo que ha pasado en Tafalla no lo hemos visto nunca. Al final, fue todo un poco agridulce, porque estábamos viendo el programa pero pensando en lo demás y recibiendo imágenes en el móvil. Esta mañana ya me he enterado de que ha fallecido un chico de 25 años y desde aquí, quiero mandarle un abrazo muy fuerte a su familia y mucho ánimo a la gente del pueblo.

¿Ha sido muy difícil guardar el secreto?

Se grabó el 20 de junio y ha sido una situación un poco desagradable porque estaba todo el rato mordiéndome la lengua. Se dijeron cosas por ahí pero hasta que Antena 3 no dijera nada de forma oficial... Yo lo he llevado un poco mal, porque he estado todo el tiempo poniendo excusas y me sabía mal no dejar que te dieran la enhorabuena.

Es uno de los que más se ha quejado del porcentaje tan alto del premio que se queda Hacienda...

Yo estoy de acuerdo en que tenemos que tributar. No me parece justo que haya una tributación tan alta para los concursos y que se tribute como alguien que gana ese dinero todos los años. Lo que se gana en un concurso es algo excepcional. Eso estará pensado para concursos de un día, pero esto es algo extraordinario que se gana una vez en la vida. Está bien que se tribute, pero yo lo pondría a la altura de lo que se hace con la lotería, que es aproximadamente un 25%, que es ya importante.

Pero que te quiten un 40% y pico... realmente tributas como si cobrara eso todos los años. A la persona que gana eso todos los años me parece muy bien que se le quite esa cantidad, pero es que encima esa persona cada año cotiza a la seguridad social. Nosotros hemos estado en el programa dos años y nos van a quitar lo mismo sin haber cotizado. Yo he tenido trabajos muy puntuales y llevo cotizados sólo ocho años. Entonces, por lo menos si nos quitan eso que nos dejen cotizar esos dos años. No sé, me parece todo excesivo.

¿Se plantea recurrir?

Un señor me lo dijo el otro día, pero es que la ley está hecha así. La ley yo creo que está hecha para concursos de un día. ¿Qué vas a hacer? Si hacemos algo, igual serviría para el futuro... no estaría mal, pero bueno.

¿En cuánto se os ha quedado el premio?

Depende de la comunidad autónoma. Yo tributo en Madrid y no sé si se paga un 43,5%, en Valencia Valentín creo que es un 48%... Cambia según la región.

Al no cotizar, ¿qué tipo de contratos se os hace como concursantes? ¿Es muy diferente?

Es un contrato de concursante que no contempla todas estas cosas. Está pensado para estancias cortas en concursos. El contrato incluye una cláusula de confidencialidad para no contar si nos hemos llevado o no el bote hasta que se emita, te explica un poco cómo funciona el concurso, cómo son los premios... pero están hechos para programas como La Ruleta o Ahora Caigo a los que vas sólo un día. Nosotros hemos estado dos años y es una situación absolutamente excepcional.

Y dos años en los que tampoco ha estado cobrando el paro, ¿no?

No, yo hace años que gasté la prestación.

Se dijo que Antena 3 os dio un avance de lo que llevaban acumulado...

Sí, por suerte yo tenía un pequeño colchón antes del programa y no he tenido problemas. Pero Valentín sí podía tener problemas porque dejó su trabajo y Antena 3 tuvo una deferencia muy importante y bien pensada y nos adelantaron una parte de lo que habíamos ganado. Eso nos sirvió para estar tranquilos.

¿Estaba José Pinto cuando sucedió eso?

Sí, el avance nos lo dieron a todos a la vez y estaba José. Luego imagino que cuando él terminó le dieron su parte con lo que había acumulado hasta ese día. La parte del bote se reparte entre los cuatro que lo hemos conseguido e imagino que lo iremos recibiendo ahora, pero no tengo ni idea de si es de golpe o fraccionado.

¿Le ha hecho mucho caso a las críticas que ha podido recibir durante su paso por el concurso?

Yo no me hacía a la idea de que podía haber tanto movimiento en redes sociales. Al final, me he quedado sólo con Twitter para colgar mis críticas de cine. Pero todos los comentarios y todo lo que se dice, como muchos iban con el hashtag del concurso, me daba un poco igual. Luego hay otros que te mencionan, lo lees y bueno, son cosas que hay que asumir porque esto es la tele y no puedes gustarle a todo el mundo. Las he afrontado con naturalidad. He intentado que no me afectasen, pero cuando lees algo sobre ti, por mucho que digas que te resbala, siempre te fastidia un poquito y piensas: 'No quiero leer estas cosas, que luego voy a concursar y me pueden afectar'. En todo caso, no soy de contestar a nadie y si piensan eso... pues es respetable.

¿Qué es lo que más le ha 'picado' de lo que han podido decir sobre usted?

(Risas). No lo sé, realmente son cosas que lees y olvidas. Creo que es un mecanismo de autodefensa.

¿Cree que la bomba con la que ganaron el bote ha sido más sencilla que otras que se han encontrado en el concurso?

Yo creo que las quince preguntas no las hubiésemos sacado si no hubiésemos estado los cuatro. Yo había cosas que no sabía. Cada uno tenía su tema y es verdad que no había preguntas imposibles... pero sí muy difíciles. La de Bobby Vinton o la de Chesterton yo tampoco las sabía. No me pareció una bomba fácil. Y rescatamos a Erundino porque llegado un punto, nos dimos cuenta de que si estábamos los cuatro había más posibilidades de sacarlo.

Sois ya los personajes del año en la cadena. ¿Os veis dando las Campanadas con Pedroche en Antena 3?

(Risas). ¡Hombre... sería un placer! Pero no lo he pensado.