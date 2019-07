Gema López y María Patiño responden a la traición de Chelo: "Valor es mirar a la gente y decirle lo que piensas" Ecoteuve.es 19:30 - 9/07/2019 0 Comentarios

Sus compañeras contestaron en 'Sálvame' las pullitas que lanzó la 'superviviente'

La participación de Chelo García Cortés en Supervivientes creó cierta controversia entre los colaboradores de Sálvame. Ahora, una vez eliminada del reality de Telecinco, Chelo se ha explayado a gusto sobre lo que piensa de Gema López y María Patiño. Sus compañeras respondieron criticando su supuesta valentía y la nueva versión de la periodista.

"Me han dolido una serie de cosas. A las que menos he echado de menos, que casi no las he nombrado, ha sido a Gema y a Patiño", dijo García Cortés en una conversación. Por cierto, Chelo ya ha aterrizado en España junto a Dakota y el primer (y efusivo) abrazo se lo dio a Omar Suárez, que estaba esperándola en el aeropuerto.

Sus palabras tocaron la fibra de sus compañeras, que no tardaron en responder. La primera en hacerlo fue Gema López: "Ni me sorprende ni me duele. Ella dice que viene una Chelo nueva pero es la de siempre, la que se atreve con las de siempre".

"Si ella piensa que no hemos estado a la altura solo espero que le pongan los vídeos en los que me ha costado partirme la cara con Mila Ximénez y abandonar un plató por no estar de acuerdo con lo que decía Jorge Javier Vázquez", prosiguió.

Patiño cree que Chelo tiene celos de ella y de Gema López

Por su parte, María Patiño aseguró que intuía que todo esto iba a pasar: "Ella se fue muy dolida de aquí e intuía que podía estar dolida también conmigo. Yo sé que no era un dolor, ella lo que tenía era la autoestima muy baja y probablemente al verme a mí o a Gema en una situación laboral diferente creó cierto recelo".

Además, la colaboradora ha sacado pecho al haber cumplido la promesa que le hizo a Chelo: "Yo le prometí algo y lo he cumplido y era cuidar a su pareja. Lo he hecho en el plató y en la medida que he podido he puesto mis mensajes a Marta y he estado pendiente".

Por último, al igual que hizo Gema López minutos antes, Patiño declaró que Chelo no es más valiente por ir a un programa de telerrealidad: "Para mí tener valor en la vida no es ir a un reality. Para mi tener valor en la vida es mirar a la gente a la cara y decirle lo que realmente piensas".