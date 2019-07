Nuevo enfado de Risto Mejide con Monedero: "Usted no respeta el trabajo de los demás" Ecoteuve.es 18:40 - 9/07/2019 0 Comentarios

El presentador reprocha que el polítologo estuviera a la "defensiva" con su reportera

La guerra entre Risto Mejide y Juan Carlos Monedero continúa. Desde que el cofundador de Podemos se enfadara con el programa Todo es mentira en una entrevista - en la que se le preguntó por la crisis del partido- no ha vuelto a hacer ninguna declaración para Risto.

En primer lugar, el programa ha emitido una conversación telefónica con Monedero en la que explica por qué no quiere intervenir: "Ya os he dicho, no es el tipo de formato que a mi me seduce, mi actitud es otra. Pero vamos, ahí estáis y os he dicho que si os puedo ayudar en algo os ayudo".

"Lo único que os digo que respetemos que estoy colaborando con el otro [colabora en Cuatro al día] Hablamos en su momento para colaborar. No salió. Pues ya está, no salió pues no salió. Cuando necesitéis algo me lo comentáis y sin más, ¿vale?", termina diciendo por teléfono.

Sin embargo, Risto ha criticado que Monedero se "explayara" con un tío y, en cambio, hiciera un feo a una reportera: "Nuestra compañera, Natalia Lombardo le preguntaba de la manera más educada, correcta y respetuosa como hace siempre".

Lea también: La inesperada relación de la madre de Miki Núñez ('OT 2018') con el futbolista Xavi Hernández

"Él estuvo a la defensiva desde el principio. Curiosamente vuelve a ser una mujer. Natalia está haciendo su trabajo, señor Monedero. Si a usted no le gusta contestar preguntas no se ponga en un photocall y no diga que tiene dos minutos, no tiene ninguno. Y si quiere, diga solo tengo dos minutos para los hombres".

Risto, a Monedero: "Si no le gusta el programa, dígalo"

El enfado de Mejide ha ido en aumento a medida que avanzaba en su discurso: "Y si no le gusta nuestro programa dígalo claramente. Usted lo que está denunciando, lo hemos denunciado en este programa y lo seguiremos haciendo a pesar de la gente como usted que no respeta el trabajo de los demás".

Para limar asperezas y coincidiendo con el dúplex con el programa de Chaparro, donde se encontraba Monedero, Risto ha dicho que "en algún momento tendremos que rectificar porque tenemos enemigos comunes".