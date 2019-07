Beth Rodergas ('OT 2') reaparece en televisión y desvela que padece endometriosis desde los 16 años Ecoteuve.es 17:25 - 9/07/2019 0 Comentarios

La artista desveló que recurrió a la fecundación in vitro cuando tuvo a su segundo hijo

Beth Rodergas, tercera finalista de OT2002, desveló que padece endometriosis desde los 16 años. La que fuera representante de España en Eurovisión 2003 explicó todo lo que vivió cuando se lo detectaron.

La cantante reapareció en el programa de televisión de TV3 Al cotxe de Eloy Villa. Beth contó las intervenciones quirúrgicas a las que fue sometida: "Me lo diagnosticaron y me operaron dos veces de los ovarios".

"Cada mes cuando tengo la regla el tejido se tiene que desprender pero la gente que padece esta enfermedad pequeños trocitos se quedan aferrados al cuerpo, como en el recto o en el apéndice. Se pueden hacer quistes. Es muy bestia el dolor de regla, he llegado a desmayarme, a vomitar, a tirarme por el suelo. Es un dolor muy heavy", explicó.

Beth Rodergas: "No podía quedarme embarazada"

La endometriosis provoca infertilidad y, por eso, Beth tuvo a su segundo hijo por fecundación in vitro. "Con mi primera hija sí que me quedé embarazada de forma natural porque me acababan de operar. Pero con el segundo, la endometriosis ya había afectado una de las trompas y no podía quedarme embarazada".

Por último, Beth insistió en la poca información que hay en torno a esta dolencia: "Fui consciente de lo escondida que está, de lo tabú, de los pocos estudios que hay... Cuando en realidad la padece tantísima gente... Hay diferentes grados pero es curioso cuando piensas que si la tuviesen los tíos quizá sería una cosa más común. Está bastante silenciada".