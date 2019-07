Ainhoa Arteta confiesa que fue víctima de una violación: "Casi me matan" Ecoteuve.es 9/07/2019 - 15:43 0 Comentarios

La soprano cuenta el episodio más traumático de su vida en 'Retratos con alma'

Ainhoa Arteta confesó el episodio más traumático de su vida al ser víctima de una violación. La soprano se sinceró en una entrevista concedida a Retratos con alma, el programa que presenta Isabel Gemio en TVE y que analiza los temas tratados en La otra mirada a través de mujeres contemporáneas.

"Me sucedió en Nueva York al principio de estar allí estudiando la carrera", empezó a decir la que juez de la primera edición de Prodigios. "Vivía en una zona que de día era el mercado de la carne, y de noche el de las prostitutas, proxenetas y las drogas".

"Por las noches, llegaba tarde porque cuidaba a una familia y a una niña", dijo. En uno de esos regresos a su casa, Ainhoa "vivió un episodio muy fuerte, me marcó muchísimo".

"Ya no solo fue violarme, sino que casi me mata", confesó. "Me ocurrió el día que me daban mi primera ópera e iba a casa con la partitura. Me la tenía que aprender en cuatro días". Sin embargo, Arteta no tuvo tiempo para asimilar lo ocurrido "ni para hacer duelo ni para para pensar en lo que me había pasado".