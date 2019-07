Una reportera de 'Espejo Público' sufre en directo el ataque de una plaga de pulgas: "¡Está cogida en la piel!" Ecoteuve.es 9/07/2019 - 11:56 0 Comentarios

Una reportera de Espejo Público ha vivido en sus carnes (y nunca mejor dicho) la plaga de pulgas que sufre una zona del barrio de la Malvarrrosa. El foco proviene de una vivienda cuya propietaria tiene graves carencias higiénicas.

La periodista recogía las declaraciones de los vecinos afectados cuando, de repente, un insecto se le ha subido a su pie. "Aquí podemos ver una. ¡Esto está lleno, madre mía!", decía Amparo mientras una mujer intentaba repelerla con spray insecticida.

"¡Qué horror! ¿Te están picando Amparo?", decía perpleja Susanna Griso desde el plato a lo que la reportera respondía: "Sí, sí. Y no se va. Me echa insecticida y no se va". "Está cogida en la carne", apuntaba una mujer. "Está cogida en la piel y así todos los días".

"Lo estamos experimentando en directo", seguía la periodista que, de forma profesional, continuaba entrevistando a más vecinos de la zona: "Esa vecina vive en los bares. Lo que tiene que hacer la policía es localizarla y que la obliguen a abrir la puerta y a limpiar".

"Esta señora debe tener algún problema. La principal víctima es ella, tiene que tener la casa infestada de pulgas. Yo no sé si servicios sociales si se han tomado la molestia de enterarse el problema que tiene", apuntaba Griso.