Las lágrimas de Los Lobos por José Pinto tras su hazaña en '¡Boom!': "Siento que no lo haya podido disfrutar"

Valentín, Erundino, Manu y Alberto se acordaron del fallecido concursante

¡Boom! entregó este lunes el mayor bote de la historia de la televisión mundial. Los Lobos lograron resolver la bomba final del programa y se alzaron con un premio de 4,1 millones de euros que asciende a 6,7 millones al sumarle la cantidad que llevaban acumulada por su permanencia en el concurso.

"¿Qué golfo del mar Báltico está situado entre Suecia y Finlandia?", preguntó Juanra Bonet en la cuestión clave que les terminó llevando a la gloria. "¡El golfo de Botnia!", exclamó Erundino antes de que se produjera un éxtasis total en el plató de Antena 3 al ver como la décimo quinta bomba se ponía en verde.

Enseguida, Valentín pidió la palabra al presentador para lanzar un importante mensaje: "Me quiero acordar de José, quiero dedicárselo a su memoria. Quiero acordarme de él, de lo que le echo de menos. Es una emoción grandísima", aseguró el concursante con lágrimas en los ojos. "Han sido más de dos años increíbles... No estamos todos, falta José, pero sigue estando", señalaba entonces Bonet.

"Se lo dedico a José porque ha sido una travesía con él fantástica y siento tanto que no lo haya podido disfrutar... Por lo menos, recordarle", insistió Ferrero. "Se lo dedicamos todos", añadió Erundino. "No habríamos llegado hasta aquí sin él", reconoció Manu. "Aunque no le mencionemos, José sigue estando con nosotros. Y seguro que en casa, también todos le tenéis ahí al ladito viviendo este momento", concluyó el presentador en uno de los momentos más emocionantes de la noche.

José Pinto falleció de un infarto el pasado 27 de febrero a los 57 años. El salmantino fue uno de los fundadores de Los Lobos y abandonó el concurso en diciembre de 2018 por motivos personales. El equipo decidió fichar entonces a Alberto Sanfrutos, un profesor jubilado que también ha sido clave en el éxito del grupo en el programa.