Terelu Campos, obligada a dar explicaciones por no atender a los programas de Telecinco durante el Orgullo

La colaboradora habló con Telemadrid pero no con 'Socialité' durante el desfile de carrozas

Terelu Campos se lo pasó en grande este sábado al participar en el desfile del Orgullo Gay en Madrid. La actriz, que ha saltado a la interpretación con su personaje de Bárbara Valiente en Paquita Salas, se vio envuelta en una polémica con Socialité.

La hija de María Teresa Campos fue acusada de no querer atender al programa de María Patiño instantes después de conceder unas declaraciones a un reportero de Telemadrid, canal que retransmitió en directo el desfile de carrozas por el centro de la capital.

Este domingo, los colaboradores de Viva la vida le pidieron explicaciones a Terelu por no querer atender a la periodista de Socialité: "Cuando bajo está ahí el compañero de Telemadrid. En ese momento, están retransmitiendo en directo, el reportero me pide por favor que le atienda y le atiendo dos minutos".

Terelu explica el motivo por el que no atendió a Telecinco en el Orgullo

"Me subo y nada más subirme llega la compañera de Socialité y le explico que acabo de subir, que me dé cinco minutos [lo indica con la mano como se puede ver en las imágenes]. Yo de ese punto donde estoy no me muevo en dos horas y media. Jamás volvió la compañera de Socialité".

Por otra parte, Emma García también preguntó a su colaboradora el por qué no atendió tampoco con Viva la vida: "Oye, con nosotros tampoco. ¿Qué pasó, que no entró Terelu? Yo hablé con Carlota, con Paz [Padilla]". Terelu explicó entonces que cuando el reportero del programa la llamó ella aun estaba buscando la carroza y, finalmente, no dio con él en toda la noche.