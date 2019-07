La surrealista entrevista a un 'demógrafo' en el Orgullo: "Los gays y las lesbianas están haciendo un favor al mundo" Ecoteuve.es 8/07/2019 - 11:25 0 Comentarios

El reportero de 'Espejo Público' se quedó en shock ante el argumento utilizado por el señor

El vídeo de una entrevista a un señor en Espejo Público se ha viralizado por su sorprendente argumento en favor al colectivo LGTBIQ+. El hombre llevaba en la cabeza un cartel en el que se podía leer lo siguiente: "GAY, O.K.".

"Creo que los gays y las lesbianas están haciendo especialmente un favor al mundo, porque el mundo está superpoblado a nivel mundial. Y, los gays y las lesbianas al no poder procrear más gente, perfeccionan el medioambiente, que lo tenemos fatal", dijo el señor.

Sus declaraciones dejó sorprendido al periodista Teo Ibernón, que le volvió a preguntar al hombre: "Pero, ¿usted no es gay, no?". Lejos de dar un 'sí o un 'no' como respuesta, el señor volvió a dejar en shock al reportero con su contestación: "No, soy demógrafo".

El momento, emitido en el programa de Susanna Griso el pasado jueves, ha sido de lo más comentado del Orgullo 2019 y se ha difundido a través de redes sociales.