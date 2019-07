Jordi González explota contra Colate por decir que Isabel Pantoja tenía "un arreglo" para abandonar 'Supervivientes' Ecoteuve.es 8/07/2019 - 10:04 0 Comentarios

"Para decir mentiras, mejor meterse la lengua en el culo", dijo el presentador

Colate ha sido el último en denunciar el trato de favor que supuestamente ha recibido Isabel Pantoja durante su paso por Supervivientes. Y aunque la tonadillera ha terminado abandonando el concurso por problemas de salud, el empresario ha asegurado en el debate de este domingo que el programa ha hecho esfuerzos para alargar la estancia de la cantante en Honduras "por su nombre".

"Ha podido ganar por su nombre y por lo poco que ha hecho pero ha mentido, ha extorsionado, ha lavado cabezas...", empezó diciendo el concursante antes de soltar la bomba. "Si yo cuento todo lo que he vivido con Isabel Pantoja, yo seguiría en el programa y ella se habría ido a su casa. He visto muchísimas cosas que no le hacían falta", declaró añadiendo que Pantoja tenía "un arreglo para irse a la cuarta semana".

Las palabras de Colate hicieron explotar a Jordi González, que pidió a "quienes duden del programa que vayan a los juzgados y denuncien". "Todo eso es mentira. Si tuviera un contrato para volver a la cuarta semana, habría vuelto, pero no es verdad. Para decir mentiras, mejor meterse la lengua en el culo", ha dicho muy enfado el presentador.

"Me parece una pantomima lo que está pasando hoy. Es todo estrategia, es todo circo", siguió insistiendo Colate, que dio a entender en más de una ocasión que todo estaba previsto para que Isabel Pantoja ganara la edición. El ex de Paulina Rubio vivió una noche de lo más tensa llegando incluso a acusar al programa de "no dejarme responder y meter vídeos que no tienen que ver conmigo".