Violeta y María Patiño, enfrentadas en 'Sábado Deluxe': "La relación con Julen nació y se desarrolló en la tele" Ecoteuve.es 13:46 - 7/07/2019 0 Comentarios

La periodista recriminó a Violeta su actitud frente a su expareja

Violeta estuvo en Sábado Deluxe para hablar sobre su paso por Supervivientes y también esclarecer la situación de su relación con su expareja Julen. María Patiño aprovechó la ocasión para sincerarse con ella.

La periodista de Socialité fue una de las más críticas sobre el concurso de Violeta. En su programa llegó a decir que: "Esta chica está desubicada". Una afirmación que no gustó a Violeta.

Este sábado en Deluxe se produjo el encuentro entre ellas. Violeta dijo en varias ocasiones que su expareja se estaba rentabilizando de la ruptura aceptando propuestas de programas televisivos. Dichas declaraciones fueron criticadas por María Patiño.

"Dije que estabas muy desubicada por echarle en cara a tu ex el hecho de que haya sacado rentabilidad de la ruptura cuando para mí es una relación que nació en la tele y se desarrolló en la tele", argumentó Patiño dirigiéndose a Violeta.

Violeta no dudó en contestarle: "Dije que lo había rentabilizado pero no me parece mal porque yo lo hubiese hecho, pero es verdad, lo ha rentabilizado y no tanto como ha podido porque le han ofrecido ir a más programas y no ha querido", expresó la exconcursante. Con estas afirmaciones de ambas dan por zanjado la polémica que surgió a raíz de las declaraciones de María Patiño.