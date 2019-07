El concurso de Isabel Pantoja en 'Supervivientes', en riesgo: ¿volverá a la isla? Ecoteuve.es 16:01 - 6/07/2019 0 Comentarios

La tonadillera tiene "valores médicos alterados" y hasta que no se "normalicen" no podrá concursar

Isabel Pantoja podría estar pasando sus últimas horas en el concurso de Supervivientes. Según ha informado Socialité el historial médico no es favorable, ya que "hay valores médicos alterados".

En la gala del jueves la cantante estuvo ausente y apartada del grupo pro prescripción médica. Aunque Pantoja entró telefónicamente al programa para tranquilizar a sus familiares y a los espectadores: "Estoy muy bien. Me realizaron unas pruebas médicas y estoy a la espera de los resultados", aseguró Isabel.

Raquel Bollo en Sálvame aportó algunas pistas sobre lo que puede estar ocurriendo a Pantoja. La colaboradora del espacio de Telecinco explicó su dolencia alegando que "es algo común en la familia Pantoja" lo que le ocurre. Y que "aparte del azúcar, tiene el tema de los triglicéridos y eso a ella le descompensa mucho", dijo Bollo.

Ahora el programa de Patiño aseguró que la estancia de Pantoja "corre serio peligro". Socialité se ha puesto en contacto con el médico de la isla y el facultativo dijo que "hay valores médicos alterados" pero no podría especificar cuáles son. Y "hasta que no se normalicen esos parámetros no es aconsejable que esté expuesta a las condiciones del concurso", rezaba el parte médico