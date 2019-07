Tamara Falcó en 'Mi casa es la tuya': "El comunismo es una idea superbonita" Ecoteuve.es 12:02 - 6/07/2019 0 Comentarios

La hija de Isabel Presley confesó sus reflexiones más íntimas en el programa de Bertín Osborne

Tamara Falcó estuvo en Mi casa es la tuya donde contó todas las anécdotas que rodean a la familia Presley. La diseñadora confesó a Bertín Osborne sus reflexiones más íntimas, entre ellas, la política.

Falcó abrió las puertas de su vida y de sus familiares al relatar a Bertín todos los entresijos íntimos. Desde la relación de su madre con Mario Vargas Llosa hasta sus ideas políticas. Esta vez la entrevistada se desplazó hasta el campo del presentador del espacio.

La diseñadora no fue la única que confesó, también lo hizo Bertín cuando esta le preguntó sobre su relación con sus padres. Pero lo que más sorprendió no fue las revelaciones sobre por qué su madre y Julio Iglesias se habían separado, sino por las claras ideas políticas que tiene Tamara.

La hija de Isabel Presley comenzó a relatar el periplo político de Mario Vargas Llosa: "Empezó siendo marxista. Después cambió de opinión y se fue más a lo liberal, y ahora tiende más a derechas", confesó Falcó. La faceta política de la pareja de su madre es lo que más le llamó la atención.

"Ha hecho todo el camino. La verdad es que la idea comunista es superbonita", le dijo fascinada Tamara. Aunque la hija de Presley no está de acuerdo con el comunismo porque: "Si tú trabajas el triple que yo y a mí me dan lo mismo, si solamente me puedo comprar un tipo de abrigo ( ) Y si no me gusta el campo, ¿Por qué tengo que trabajar en el campo?", comentó la entrevistada.