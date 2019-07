El productor de 'El caso Alcàsser' y Beatriz Talegón se enzarzan por la supuesta la cinta de vídeo de Juan Ignacio Blanco Ecoteuve.es 5/07/2019 - 19:25 0 Comentarios

Risto y Ramón Campos recriminan a la periodista que diera voz a la teoría de la conspiración

"Yo demuestro que la cinta no existe", se reafirma el productor del documental

Beatriz Talegón y Ramón Campos, productor del documental de Netflix El caso Alcàsser, se han enzarzado en el programa de Risto Mejide a raíz de la supuesta cinta de vídeo snuff que el criminólogo Juan Ignacio Blanco afirmó tener en su posesión y en la que aparecen, según su testimonio, los cadáveres de las niñas y "personas de relevancia social".

Sin embargo, el periodista se negó a enseñársela a Ramón Campos durante la realización del documental. Juan Ignacio Blanco desapareció y nunca más volvió a contestar las llamadas del equipo de Bambú Producciones. Ahora, son muchos los que creen que esa presunta cinta podría salir a la luz con su muerte.

La polémica en Cuatro ha venido primero cuando Risto Mejide ha recriminado un tuit de Beatriz Talegón citando una información sobre la muerte de Juan Ignacio Blanco. "Ahora se abre la duda de su la cinta de vídeo existe y, en ese supuesto caso, podríamos conocerla".

Muere Juan Ignacio Blanco: criminólogo y periodista que defendió la versión no oficial del crimen de Alcasser. Ahora se abre la duda de si la cinta de vídeo existe y, en ese supuesto caso, podríamos conocerla. https://t.co/tM2AIKnKLD — Bea Talegón ???? (@BeatrizTalegon) 4 de julio de 2019

Mejide ha recriminado a su colaboradora haber "compartido" la información y haber utilizado la expresión "se abre la duda". "Considero que es un tema suficientemente serio. Por deferencia a las familias lo que no hay que hacer es manejar datos que puedan llevar a una falsa esperanza ni a una fake news. Hay que ser especialmente decoroso".

A continuación, ha entrado por teléfono Ramón Campos. "¿Esta teoría que defendía Juan Ignacio Blanco es una fake news?", ha preguntado Risto. "Para mí sí es una mentira, que a lo largo de los años utilizó para ganar dinero en charlas y conferencias por España y también vender su libro, que está prohibido porque se utilizaban fotografías de las niñas sin tener en cuenta el daño que se hacían a las familias", ha respondido el productor.

"Se ha vendido que es el único libro de la democracia secuestrado y eso es mentira", ha añadido Canois a lo que Mejide ha señalado la doble fake news: "Una sobre el libro y otra sobre el contenido".

Ramón Campos y Beatriz Talegón se enzarzan en Cuatro

Al igual que Risto Mejide, Ramón Campos ha reprochado a Talegón que abriera de nuevo el melón de la teoría de la conspiración: "Tu tuit me ha parecido desafortunado". "El documental demuestra la mentira que dos personas han mantenido durante 27 años. Y me parece horrible lo que están haciendo algunos medios con tal de resucitar la conspiración", ha dicho.

"Yo demuestro que la cinta no existe", ha afirmado Campos a lo que ha espetado Talegón: "Bueno, que no te la enseña". "No, que no existe".

La colaboradora ha seguido insistiendo en que ella estaba haciendo mención a "lo que pasa en tu documental". "Me da la impresión de que has escuchado lo que has querido en mi documental", ha concluido Campos.