Jordi Cruz ('Art Attack') desvela su 'lado oscuro' como reportero: "Entrevisté a una pareja teniendo sexo"

El presentador aseguró que el éxito del programa le permitió hacer una gira por Chile

Jordi Cruz se convirtió en todo un ídolo para los niños y adolescentes en la década de los 90 y 2000. El catalán, que ya tiene 42 años, fue el presentador del espacio de manualidades Art Attack. En la actualidad trabaja como locutor en Cadena 100 y este jueves fue invitado a La Resistencia para contar algunas anécdotas de su trayectoria profesional.

Desde que el presentador de televisión dejó el programa, numerosas han sido las apariciones que ha tenido en las redes sociales. Y estas, si por algo se caracterizan, es por la diversión con la que trata los temas y por saber reírse de si mismo. Del mismo modo, durante la entrevista que David Broncano le hizo en La Resistencia, Jordi demostró una vez más las razones que le convirtieron en todo un ídolo juvenil.

Como es habitual, el presentador intentó bromear con el invitado, que le contó algo de su pasado que lo dejó impresionado: "Yo hice una gira de manualidades en Chile. Yo en Chile estuve actuando y el día anterior estuvieron los Coldplay, que aún eran medio conocidos y no llenaron el recinto. El día siguiente iba yo y llené todo el recinto por la mañana y por la tarde", aseguró.

Ante los aplausos de Broncano y el público, el presentador del programa de manualidades prosiguió: "Cuando en Chile se juntan más de no se cuantas personas ya el ejército aparece. Y entonces, el micrófono no funcionaba por el sonido. Una movida...", dijo con sorna.

El cómico quiso investigar más y le preguntó directamente sobre las condiciones en las que acudía a presentar: "¿Algún día llegaste un poco mecedora?". La respuesta del presentador no se hizo esperar: "En Art Attack no, en Club Disney quizás. Club Disney se hacía en directo los sábados por la mañana. Yo era joven y no iba a quedarme el viernes en mi casa mientras todos de mis amigos estaban de marcha", explicó antes de reconocer que alguna noche llegó de empalme.

"A las dos dejaba de beber y seguía bailando hasta las tres, cuatro, cinco de la madrugada. Lo que hacía era que llegaba a casa, pasaba el coche de producción y yo me metía dentro del ascensor y enseguida volvía a abrir la puerta", contó el catalán, que aseguró que entonces pedía al conductor dormirse un rato dentro del coche en su camino hacia el plató.

El "lado oscuro" de Jordi Cruz como reportero

El presentador de La Resistencia pidió a Cruz que contase alguna anécdota que no fuera muy conocida: "Yo hice El Rayo. El Rayo era un programa que presentaba Inma del Moral en Antena 3. En principio iba a ser un programa que ser los domingos por la tarde y pasó a ser los martes por la noche compitiendo con Crónicas Marcianas", comenzó diciendo.

"Entonces decidieron que había que poner contenido sexual en el programa y lo hacía yo. Estuve en la Sala Bagdag y en el rodaje de una película porno", afirmó Cruz. "Estaba yo sentado y un chico y una chica haciendo una escena sexual detrás. Llevábamos cinco horas y ellos estaban en pleno movimiento y yo iba preguntando a ella de forma normal", recordó entre risas el catalán.