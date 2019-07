Netflix, obligada a retirar una promo de 'La bola de cristal' tras utilizar su canción sin su permiso Ecoteuve.es 5/07/2019 - 12:16 0 Comentarios

La compañía calentó el estreno de 'Stranger Things' con el mítico formato de TVE

La nieta de la creadora dice que es un "insulto a su obra y su memoria"

Netflix ha retirado una promo en redes sociales que utilizaba las imágenes de La bola de cristal a raíz del estreno de la tercera temporada de Stranger Things después de que la nieta de Lolo Rico, creadora del histórico formato infantil de TVE, denunciara que la plataforma hubiese utilizado su canción sin su permiso.

"Hola Netflix. Esto que habéis hecho está bastante feo y como familia de Lolo Rico es tremendamente doloroso", escribió en Twitter Nagua Alba, quien fuera diputada de Podemos en el Congreso en las dos legislaturas anteriores.

"Hace unos días Netflix contactó con los hijos e hijas de Lolo Rico, ofrecían pagarles a cambio de que cedieran su parte de los derechos de la canción de La Bola de Cristal para promocionar Stranger Things", sigue diciendo.

"Los hijos e hijas de Lolo les respondieron amablemente que no todos estaban de acuerdo con utilizar esa canción como instrumento publicitario y que por tanto no cedían los derechos. Días después, Netflix es dijo que finalmente no usarían la canción y habían compuesto otra", continúa.

"Hoy nos encontramos con que no solo le han hecho modificaciones mínimas a la melodía, sino que han utilizado directamente y sin ningún pudo la letra. No solo eso, al final, directamente insultan a La Bola, llamándola "tonta" y quedándose con Netflix, ofendiendo no solo a todo el maravillo equipo que la creó, sino a la generación que se crió con ella".

Y termina muy enfadada: "Dicen que es un "homenaje a Lolo Rico". No, no es un homenaje, es una instrumentalización comercial de una grandísima creadora pocos meses después de su muerte. Es un insulto a Lolo, su obra y su memoria".

Hola @NetflixES ???????? Esto que habéis hecho está bastante feo y como familia de Lolo Rico es tremendamente doloroso. Sigo ???????? pic.twitter.com/UL1YNwrFAQ — Nagua Alba (@NaguaAlba) 4 de julio de 2019

