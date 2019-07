Risto Mejide corta la entrevista a un defensor del 'terraplanismo': "Estás en el programa equivocado" Ecoteuve.es 13:43 - 5/07/2019 0 Comentarios

El presentador despidió al youtuber Oliver Ibáñez tras negarse a escuchar a un científico

Uno de los temas que Risto Mejide está dando voz en las últimas fechas en su programa es el 'terraplanismo'. Este jueves, el presentador entrevistó a Oliver Ibáñez, un youtuber defensor de la teoría que dice que la tierra es plana, para desmontar el presunto negocio que hay en torno a él.

Mejide preguntó directamente si su teoría daba dinero y por la cantidad que factura por sus seguidores en YouTube [tiene 370.000]. "Bueno, su mujer [Laura Escanes] tiene un canal de Youtube y creo que gana más que yo. Usted puede saber cuánto se gana", respondió.

Lea también: La expolítica Isabel García Marcos se lía a gritos con Risto Mejide en directo: Tú y tus palmeros queréis espectáculo

Risto sonrió y, a continuación, quiso saber si por el número de ejemplares de su libro en el que afirma que la Tierra es plana. "No lo sé porque Amazon no te da un número". Así las cosas, desde plató el científico Álex Riveiro argumentaba que era "mentira" y Mejide bromeaba: "¿Me estás diciendo que un terraplanista me está mintiendo?".

Risto Mejide, al terraplanista: "Preguntamos lo que nos da la gana"

"Si la primera pregunta que me hacéis es que cuánto dinero gano, ¿qué queréis que conteste? Preguntadme por argumentos", dijo muy enfadado el youtuber a lo que Risto dijo: "Tenemos la mala costumbre de preguntar lo que nos da la gana en este programa. Cosas que tiene la libertad".

Después, Óliver explicó que el modelo oficial "es falso por el argumento de la física de los fluidos" y afirmó que las imágenes de las agencias espaciales están creadas en ordenador. Esto provocó que el divulgador se enzarzara con él.

Sin embargo, el youtuber no negó a escucharle provocando que Risto cortara la entrevista: "Entonces está en el programa equivocado, gracias por estar con nosotros y buenas tardes".