Colate saca el pasado de Jorge Javier en su tenso reencuentro en 'Supervivientes': "Te portaste muy mal conmigo"

El concursante volvió a Telecinco con una lluvia de reproches hacia el presentador

Jorge Javier Vázquez recibió este jueves a Colate en el plató de Supervivientes 2019 después de que fuera expulsado del reality. El empresario regresó a España con un cabestrillo por la lesión que sufrió tras un grave accidente en una de las pruebas realizadas en Honduras.

Pero no fue esta la única secuela que se trajo Colate de los Cayos Cochinos. El ex de Paulina Rubio tenía guardado varios reproches hacia Jorge Javier y no dudó en lanzárselos a la cara nada más pisar Telecinco. "Por fin me haces un poco de caso. Parece que te ha gustado más el dulce de leche que el donut español, pero bueno...", empezó diciendo entre bromas por los continuos piropos del presentador hacia Fabio.

Jorge Javier reaccionó rápido y llamó "envidiosillo" al concursante: "Sí, del poco caso que me has hecho", aseguró Colate. "¿Carlos Sobera te ha hecho caso? ¿Y Jordi González?", preguntó irónico entonces el catalán. "Un poquito más que tú. Yo esperaba un poco más de cariño", le recriminó antes de que el presentador destacara con sorna lo "durísimo" que ha sido su concurso "por culpa de su frialdad". "Un poco sí, pero me he acostumbrado", apostilló Vallejo-Nágera.

Antes de dar paso a un vídeo, Colate lanzó otra pullita a Jorge Javier asegurando que lo veía (físicamente) "bastante mejor que antes". El presentador se mostró sorprendido y le recordó que jamás habían tenido relación. El empresario aprovechó la ocasión para sacar a relucir su conflictivo pasado con el catalán: "Nos hemos visto dos veces, pero una no la recuerdas porque saliste corriendo porque en esa época no éramos amigos. Era la época del Tomate, nos llevábamos muy mal y te portaste muy mal conmigo", le reprochó el robinson.

"Te lo merecerías...", respondió entre risas Jorge Javier. "De eso nada, te merecías que saliera corriendo yo detrás de ti... Te portabas muy mal conmigo en el Tomate", insistió Colate antes de destacar de nuevo que le veía "muy bien". "Ya me lo has dicho. Has venido zumbado de Supervivientes...", le dijo el maestro de ceremonias antes de reconocer el gran concurso que había hecho.