Isabel Pantoja, evacuada de urgencia de 'Supervivientes 2019': "Le pido a Dios que me ponga bien" Ecoteuve.es 4/07/2019 - 23:31 | 23:48 - 4/07/19 0 Comentarios

La tonadillera ha sido apartada del grupo por prescripción médica

Isabel Pantoja ha sido evacuada por prescripción médica este jueves de Supervivientes. La tonadillera era apartada del grupo por prescripción médica. Jorge Javier Vázquez ha sido el encargado de comunicar la noticia al empezar. "Puedes estar tranquila", ha dicho a su hija Chabelita, presente en plató. "De momento no va a venir".

Cabe recordar que el martes ya manifestó que no se encontraba al 100%. "No me encuentro ni con fuerzas para tirarme al barro", dijo a Carlos Sobera.

Antes de la medianoche, Pantoja ha entrado por teléfono. "Me encuentro muy bien. Quiero tranquilizar a mi gente, mi familia y a mis hijos. Estoy muy bien", ha empezado a decir.

"Me sacaron de la isla para hacerme unas pruebas médicas y estoy a la espera de los resultados. Estoy en observación médica bajo las mismas condiciones que mis compañeros. Me daría muchísima pena no poder volver, yo espero que sí. Espero acabar esta aventura para no defraudar a nadie".

Así las cosas, Jorge Javier ha informado que Pantoja tiene que parmanecer en observación, al menos 48 horas, después de que en una prueba rutinaria detectara "resultados altos en algunos valores". De esta forma, los espectadores no sabrán hasta el domingo si la tonadillera podrá terminar el concurso: "Le pido a Dios que me ponga bien".