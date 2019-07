La expolítica Isabel García Marcos se lía a gritos con Risto Mejide en directo: "Tú y tus palmeros queréis espectáculo" Ecoteuve.es 4/07/2019 - 19:08 0 Comentarios

La que fuese azote de Gil protagoniza una tensa entrevista en 'Todo es mentira'

El programa de Risto Mejide ha vivido un tenso momento con Isabel García Marcos, la que fuese azote de Jesús Gil e invitada en Todo es mentira para hablar del exalcalde de Marbella y presidente del Atlético de Madrid con motivo del estreno de El Pionero, el documental de HBO.

La expolítica ha explotado con un tremendo enfado al no ponerse de acuerdo con Risto sobre los años a los que fue condenada por el Caso Malaya: ella decía que fueron dos años y medio y él, tres. "La verdad jurídica no tiene nada que ver con la verdad real".

"Déjeme que hable. Yo no he venido a polemizar", ha dicho elevando su tono de voz. "¿Quieren ustedes que le de mi versión de algún hecho? Yo se la doy y sino me levanto".

A todo esto, Isabel García ha insistido una y otra vez a Risto que no le interrumpiera: "Déjeme terminar, caballero". "Isabel, soy Risto Mejide y tengo que interrumpirla por un tema de tiempo, que sino se alarga muchísimo. Discúlpeme".

Gran bronca entre Risto e Isabel García Marcos

"Estoy en una situación de desventaja porque yo no les veo a ustedes. Ustedes a mi sí", ha seguido diciendo. "Yo no me dedico a polemizar. Ustedes sí".

"Usted pregunte lo que yo quiera pero yo contestaré lo que me dé la gana. A usted le apetece que le den la razón, yo no soy su coro de la sección femenina, eso ya lo hacen sus palmeros", seguía gritando ante las inevitables risas de Mejide.