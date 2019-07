Bellepop se reúne 17 años después de 'Popstars' y Carmen Miriam aclara qué ocurrió con Roser Ecoteuve.es 19:45 - 4/07/2019 0 Comentarios

Las exintegrantes de la girlband explican a qué se dedican en la actualidad

Los seguidores de la girlband Bellepop están de celebración. La banda que formaron Eli, Carmen Miriam, Norma, Davinia y Marta en el 2002 tras ganar Popstars se ha reencontrado 15 años después de la disolución del grupo.

Tras llevarse la victoria del programa presentado por Jesús Vázquez y Elia Galera, las concursantes lanzaron un disco con temas como Chicas al poder con el que alcanzaron gran éxito. No obstante, el grupo decidió separarse al poco tiempo.

En una entrevista que ofrecieron a Outdoor, Elisabeth Jordan, una de las integrantes, explicó el por qué de la disolución del grupo: "Nos querían ofrecer un segundo disco con unas condiciones y canciones con las que no nos sentíamos identificadas".

Quince años después, las chicas quisieron contar como es su vida y a que se dedican en la actualidad. Carmen Miriam confirmó que ya no se dedica a la música: "Hace un año que dejé la música. Ahora soy dependienta y estoy opositando para Guardia Civil".

Por otro lado, Davinia declaró que trabaja en Lanjarón y Norma que es una ama de casa dedicada a sus hijos. Respecto a Marta, la joven confesó que el disco que grabó en solitario cuando se rompió el grupo no fue muy bien y que más tarde estuvo en el grupo musical Venus.

Por último, Elisabeth relató que abandonó la música al cerrar su etapa en UPA Dance: "Ahora soy dependienta, mamá de dos niños y también estoy metida en el tema de las redes sociales".

Carmen Miriam da su versión de los hechos sobre la renuncia de Roser

Aprovechando este reencuentro, las chicas de Bellepop quisieron explicar qué pasó exactamente con Roser, la concursante de Popstars que renunció a formar parte de la girlband a pesar de haber recibido los votos del público.

La que fuera sustituta de Roser manifestó lo que ocurrió realmente: "No es que Roser me cediera a mí el puesto. Ella dijo que no quería volver al programa y después de ella, por puntuaciones, estaba yo".