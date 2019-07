Insólito: un restaurante de la Plaza Mayor de Madrid se niega a dar de comer a Alberto Chicote Ecoteuve.es 19:26 - 4/07/2019 0 Comentarios

El cocinero puso la lupa en la comida para turistas en '¿Te lo vas a comer?'

Alberto Chicote fue a la Plaza Mayor de Madrid con el cometido de investigar los bares y restaurantes de la zona y saber que tipo de comida sirven a los turistas. Este reportaje fue grabado para ser emitido más tarde en ¿Te lo vas a comer?, programa de alimentación de laSexta. Cuando el presentador se decidió por uno de los bares, el camarero se negó a dar de comer al chef.

El presentador de Pesadilla en la cocina y el cocinero Javier Estévez recorrieron las calles de la plaza para decidir donde comer. Tras tomar la decisión de sentarse en uno de los bares de la zona, los comensales pidieron una de las paellas que aparecía en la carta. Fue en ese momento cuando el camarero se negó a servirles argumentando que la cocina estaba estropeada.

"¿Cómo va a estar estropeada? Ahí hay una paella puesta. Dígamelo usted claro y ya está. Diga 'mira Alberto, a ti no te vamos a dar de comer' y yo me jodo y me voy a otro lado. Es la primera vez que alguien me niega a darme de comer". No obstante, el camarero explicó a los comensales que eran órdenes de su jefe y que él se limitaba a ejecutarlas.

Chicote y Estévez piden una paella de marisco y la sirven sin cigalas ni langostinos

Tras esta tensa situación, Chicote y el cocinero de La Tasquería decidieron ir a otro de los restaurantes que hay en la Plaza Mayor y pidieron una paella de marisco. En este local sí les sirvieron. Sin embargo, la paella no tenía los ingredientes que aparecían en la carta. "¿Dónde están las cigalas? Tampoco hay langostino, es gambón", manifestó Chicote al camarero.

Por último, cuando el camarero se acercó para retirar los platos, Chicote preguntó que de qué marca era la paella dando a entender que no estaba totalmente hecha por ellos. Ante la sorprendente pregunta del chef el camarero se limitó a dar la marca del arroz que habían usado: "El arroz es SOS".