Una mujer rechaza a su cita en 'First Dates' nada más verle: "Físicamente no me ha gustado" Ecoteuve.es 4/07/2019 - 15:08

Isabel y Valentín concluyen su encuentro en Cuatro con cruce de dardos

Isabel y Valentín tuvieron una cita en First Dates, pero lejos de saltar la chispa del amor, los comensales mantuvieron una fría conversación durante la cena. Isabel desde el inicio de la noche se mostró cortante tras no gustarle el físico de su acompañante. Valentín, por su parte, no quiso abandonar el programa sin decirle cómo le he hecho sentir durante la velada.

La catalana aseveró nada más verle que la cosa no iría bien dado que no es el tipo de hombre que busca: "No me ha gustado. Es una persona que ya de entrada físicamente no me ha gustado", empezó diciendo a las cámaras del programas.

Durante la cena, ambos mantuvieron una conversación sobre las aficiones de cada uno e Isabel, lo que provocó nuevas críticas de la mujer hacia Valentín: "Para mí es una persona muy sosa. Está siempre en casa y no hace nada. Independientemente de que él haya dicho que le gusta la montaña, yo pienso que más le gusta estar haciendo 'sofing' directamente y ya está".

Como es costumbre en el programa presentado por Carlos Sobera, al finalizar la cita ambos se sometieron a la decisión final sobre si querían o no una segunda cita con su acompañante.

Cruce de acusaciones al finalizar la cita

Valentín fue el primero en manifestar cómo se ha sentido durante el encuentro: "Ha habido puntitos en los que has sido un poquito bastante agresiva conmigo. Esas cosas me han retenido y me ha dejado un poquito en fuera de juego. Eso son cositas que no me han llegado a gustar", le reprochó.

Estas palabras no gustaron a la catalana, que contraatacó dando su opinión sobre Valentín: "No somos afines ninguno de los dos y buscamos cosas totalmente diferentes. Yo he visto que no eres detallista hacia mí y yo necesito a una persona que sea detallista y atenta", comenzó diciendo. "No te has dado cuenta que la llave del colgante la tengo al revés y yo lo he hecho aposta para que tu te dieras cuenta", añadía la comensal.

"Detallista no se puede ser el primer día. Tú no conoces a esa persona y no sabes si te traigo un detalle y no te gusta Si ya venías dándole la vuelta a las cosas, por eso se complica", zanjaba Valentín antes de que los dos abandonaran el local.