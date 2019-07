La cinta de vídeo del caso Alcàsser, la leyenda que acaba con la muerte de Juan Ignacio Blanco Ecoteuve.es 13:44 - 4/07/2019 | 14:02 - 4/07/19 0 Comentarios

En el documental de Netflix no quiso enseñar el vídeo que aseguraba tener: "Lo pensaré"

El criminólogo dejó de responder a las llamadas que le hizo el equipo del documental

Juan Ignacio Blanco, criminólogo del caso Alcàsser, ha muerto tras sufrir una larga enfermedad. El también periodista se hizo popular en los noventa por acompañar a Fernando García, padre de Miriam, a los programas de televisión para defender la teoría alternativa en el caso del asesinato de las niñas de Alcàsser.

Juan Ignacio Blanco defendió en el documental de Netflix la existencia de una cinta de vídeo snuff en el que aparecerían, según su testimonio, los cadáveres de las niñas de Alcàsser y "personas de relevancia social". Sin embargo, se negó a enseñar el vídeo al productor del reportaje, Ramón Campos.



De hecho, es uno de los momentos más curiosos del último capítulo del documental de Netflix. "¿Estaría dispuesto a enseñarnos esa cinta?", le preguntan. "Lo pensaré. La persona más interesada del mundo soy yo. Pero tengo que pensarlo..."

Ramón Campos le asegura en el reportaje que no se publicarían en el documental, sino que solo sería para verlo él y poder dar confirmación de que existe la cinta y que no es una leyenda. "Si yo las veo y es verdad... La cosa cambia y gira".



Juan Ignacio Blanco, sin embargo, se resiste. "Que yo me pueda morir diciendo, esto es lo que hay y es el fruto de mi vida. Pues con mayor satisfacción no me voy a poder morir yo". "Te dejamos pensarlo", le dice el equipo que dirige el reportaje.

Juan Ignacio Blanco dejó de contestar a las llamadas del documental de Netflix

En el documental, Juan Ignacio Blanco dice que la cinta se la dio a Fernando García el párroco, pero éste lo niega. "Es falso". Además, cuenta que la visionaron en la casa del hermano del padre de Miriam, pero éste también lo desmiente. "Yo no la he visto nunca".



Los responsables del documental explican a Fernando García que después del "lo pensaré", Juan Ignacio Blanco desapareció y nunca más volvió a contestar las llamadas del equipo de Bamú Producciones.

Es en ese momento cuando Fernando García le envía un mensaje. "Estoy con la gente de Netflix. Ha llegado la cuestión de la famosa película y me piden que te mande un mensaje para ver si podemos ver el contenido de esa cinta".