Los antecedentes penales de Antonio Resines: el actor desvela por qué estuvo en la cárcel Ecoteuve.es 4/07/2019 - 12:49 0 Comentarios

El intérprete confiesa a David Broncano un capítulo desconocido de su vida

El presentador descubre en directo que su padre sacó al actor de prisión

Antonio Resines apareció este miércoles en La Resistencia por última vez antes de las vacaciones de verano. El actor se subió a las tablas del Teatro Arlequín en el que se graba el programa para contar a David Broncano cómo vivió su paso por la mili. Fue entonces cuando desveló un capítulo totalmente desconocido de su pasado: estuvo en la cárcel.

"Estuve en el calabozo, porque tenía antecedentes penales. Penales y administrativos", empezó diciendo antes de que el presentador le preguntara sorprendido el porqué. "Porque secuestré un autobús", respondió el intérprete muy serio. "Me pusieron una multa que te cagas, 100.000 pesetas", recordó Resines antes de dar más detalles de lo ocurrido.

Lea también: La desternillante caída de David Broncano en La Resistencia al intentar romper el regalo que le hizo Pablo Motos

Antonio Resines explicó que todo sucedió en 1973 mientras estudiaba Ciencias de la Imagen en la Universidad Autónoma de Madrid. El actor aseguró que por aquel entonces se produjo una subida de tasas por la que varios universitarios, entre los que él se encontraba, decidieron rebelarse: "Fuimos a secuestrar el autobús y había gente dentro y pensábamos que era que se iban a unir a nuestra protesta. Pues no, era la policía", afirmó entre las risas del humorista.

"Según entramos los cuatro primeros idiotas, todos para el trullo. Hasta el conductor era policía... No estábamos bien organizados", reconoció el madrileño añadiendo que fueron trasladados a la Dirección General de Seguridad ubicada en la Puerta del Sol. "Es el acto reivindicativo más patético de la historia", señaló Broncano mientras Resines matizaba que finalmente eludió la sanción económica al declararse insolvente. "Gracias a unos contactos evité la multa, pero fue un disgusto".

Broncano descubre en directo que su padre 'sacó' a Resines de la cárcel

La cosa no quedó ahí y Broncano descubrió en directo que en aquel incidente estuvo implicado su padre de manera indirecta. Este se encontraba presente en el plató de La Resistencia y pidió la palabra a su hijo para asegurar que él también era estudiante de la Autónoma y vivió en primera persona aquellos hechos.

"Un momento, un momento. ¿Has dicho que estabas allí también?", dijo el cómico poniéndose de pie. "Yo estaba en la facultad de Económicas y recuerdo perfectamente de aquella movida. Os pillaron a todos como a unos pringados", afirmó el padre del presentador. "Me alegro mucho porque no conozco a nadie que se acuerde de aquella historia. A menos que mientas..", dijo Resines.

"No, no. Me acuerdo perfectamente porque además, hubo una huelga a continuación para que os sacaran de la cárcel", explicó el hombre antes de que su hijo le interrumpiera. "Un momento, ¿pero tú protestaste para que sacaran a Resines de la cárcel?", le preguntó el humorista. "Pues por lo visto sí", confirmó antes de que Broncano le hiciera subir al escenario. "Yo creo que es precioso que el programa acabe con un abrazo de los dos porque te sacó de la cárcel mi padre", concluyó entre risas el jienense.