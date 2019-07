La última vez de Arturo Fernández en televisión como 'víctima' de Toñi Moreno: "Estoy enamorado de ella y ella de mí" Ecoteuve.es 4/07/2019 - 10:42 0 Comentarios

El intérprete fue sometido a una de las cámaras ocultas de 'Gente Maravillosa' en Canal Sur

El actor ha fallecido este jueves 4 de julio tras varios días en el hospital

Arturo Fernández ha muerto este jueves a los 90 años. El actor asturiano llevaba ingresado en un hospital de Madrid desde hace varios días después de sufrir una complicación en su estado de salud. El pasado mes de abril, el intérprete interrumpió su última gira teatral para ser operado de urgencia del estómago.

Sin embargo, fue a finales de enero, el día 31, cuando Arturo Fernández apareció por última vez frente a las cámaras de televisión. El galán gijonés fue sorprendido por Toñi Moreno en una de las cámaras ocultas de Gente Maravillosa, su programa en Canal Sur.

Lea también: Muere Arturo Fernández: así era 'La casa de los líos', su gran éxito en televisión

El espacio de la autonómica andaluza quiso denunciar la discriminación que sufren muchas personas por su avanzada edad y gastó una broma al actor para ver cómo reaccionaba ante un caso de exclusión de este tipo. En esa ficticia situación, una azafata de 50 años fue humillada por su jefe con mensajes como "para trabajar en esto necesitas tener 30 años menos" o "eres ya una vieja".

Ante tal humillación, Fernández decidió no quedarse callado y defendió enérgicamente a la mujer ofendida. "¿Tú qué eres el que hace el casting o qué? Está rechazando a esta chica... ¿por qué? ¿Qué defecto le ve?", preguntó el asturiano mientras el responsable de la sala de teatro en la que se encontraban le hacía saber que estaba buscando a alguien más joven.

"Perdona que me meta, pero creo que lo importante es la elegancia, la experiencia... Todas no pueden ser Miss España. ¿El problema es la edad? Para mí ella es una cría... Al público le interesa la amabilidad y la educación", defendió Fernández minutos antes de descubrir que todo era una broma del programa solidario de Canal Sur.

"Yo estoy enamorado de Toñi Moreno y ella de mí, lo que pasa es que no lo quiere declarar, no sé por qué", aseguró Arturo Fernández a una de las reporteras del espacio. Toñi Moreno ha sido una de las primeras en reaccionar a la muerte del actor y no ha dudado en dedicarle unas sentidas palabras a través de su cuenta oficial de Twitter: "Me muero de pena. Era un ser maravilloso", ha escrito la presentadora.